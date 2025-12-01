Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias

Si salimos de un frente el domingo en Andalucía ahora entra otro nuevo, con una jornada de 'descanso' este lunes. Aemet avisa de la entrada de un nuevo frente con lluvias en la península que llega a Andalucía este martes y barrerá la región de oeste a este, también con tormentas en algunos puntos de la comunidad. Por el momento no hay alertas activas.

La previsión para este martes es de cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de lluvias débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. La cota de nieve se sitúa en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500 metros al final de la jornada. Hay pocos cambios en las temperaturas, similares a las actuales. Y en cuanto a los vientos, serán flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste y con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.

Así evolucionará el frente en Andalucía por tramos horarios

La evolución de las lluvias este martes será como sigue, con una posible variación a medida que pasen las horas: a primeras horas de la madrugada aparecerán las primeras precipitaciones, aunque débiles, en la provincia de Huelva, con cielos nubosos en general en toda la comunidad andaluza; en torno a las 08.00-09.00 horas se intensifican las lluvias en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba y se irá desplazando el frente hacia el este; en torno a las 12.00 horas se despejan los cielos en la Huelva y las lluvias se centran en Córdoba, Jaén, Cádiz y Málaga; en torno a las 17.00 horas las precipitaciones ya llegan a la zona oriental de Andalucía, en Almería, quedándo el resto de Andalucía con nubes y claros, aunque pueden aparecer tormentas.

Posibilidad de tormentas al final de la noche

Según indican los mapas meteorológicvos de Aemet, al final del día en torno a las 21.00 horas en adelante hay posibilidad de tormentas en distintos puntos de Andalucía, concretamente en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Almería, que muy previsiblemente evolucionarán el miércoles desplazándose hacia el este.