Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Jaén

El padre de una de las menores de Jaén: "No pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que sufría bullying"

Alexander pide que se investigue más el caso y asegura que "quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero esto es un homicidio"

JALa madre de Sharit, una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron en el parque de la Concordia de Jaén.

JALa madre de Sharit, una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron en el parque de la Concordia de Jaén. / Jose Manuel Pedrosa / EFE

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Alexander, el padre de Sharit, una de las niñas encontradas sin vida en el parque de La Concordia de Jaén, niega que su hija sufriera ningún tipo de bullying. El padre de la menor rechaza en todo momento que su hija haya podido quitarse la vida y apunta a terceras personas como los posibles causantes de lo sucedido. "Quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero esto es un homicidio", ha denunciado.

Por el momento, la Junta de Andalucía llama a la "prudencia" después de los rumores sobre las posibles causas del fallecimiento de las niñas. Según los datos difundidos por la Consejería de Desarrollo Educativo, no hay constancia de que se haya abierto ningún protocolo de acoso escolar en el centro donde estaban matriculadas las niñas, aunque sí se habían abierto expedientes previos a una de las dos menores por riesgo de autolesiones.

En una entrevista en Hoy en Día de Canal Sur, el padre de la menor ha asegurado que su hija "jamás manifestó una voluntad de quitarse la vida". "Era una niña feliz, estaba pasando por su mejor momento, estaba haciendo una FP, estaba estudiando estética porque tenemos un centro estético y estaba muy emocionada", ha manifestado para asegurar que "jamás sufrió bullying". Así, ha insistido en que "no pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que sufría bullying".

La fmailia pide que siga la investigación

Según ha relatado, en este mismo parque se ahorcó hacer apenas unos días un policía y que "ha habido intentos de violación". Además, ha puesto el foco sobre los mensajes de Whatsapp entre las menores, que estaban juntas en ese momento por lo que se pregunta "¿por qué le envía un mensaje?". que, también apunta que tenía todos los signos de puntuación, algo en lo que no reconoce a las niñas.

Mientras que, como ha confirmado, Rosmed, la otra chica, "sí tenía este problema" y ha recordado que tuvo que dejar de estudiar "porque sus padres no podían pagar los libros", ha asegurado que su hija era una niña "extremadamente segura". Además, el padre de la chica ha sostenido que en casa siempre generaron "la suficiente confianza para hablar cualquier cosa" y ha subrayado que "le hubiera escrito a su madre".

Noticias relacionadas y más

"Pedimos que investigue porque aquí hay cosas de trasfondo", ha suplicado Alexander para puntualizar que "hay incoherencias". De hecho, ha relatado como él mismo bajó a las niñas de la rama y ha defendido que a su hija "la subieron inconscientemente, porque se hubiera agarrado a la rama". Aunque el padre ha explicado que entiende la lealtad, ha sostenido que "Sharit no dijo: 'me muero contigo aquí". "Aquí hubo algo más".

TEMAS

  1. El frente húmedo se agrava en Andalucía: barrerá la región y traerá tormentas y lluvias
  2. Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
  3. Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
  4. Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
  5. El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
  6. Nuevo choque entre Amama y Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía: 'Me habéis arruinado la vida
  7. Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?
  8. La Sociología toma Sevilla: más de 260 investigadores de Andalucía debaten cómo construir 'vidas sostenibles

Incendio en un centro de salud de Córdoba: suspendidas las consultas y trasladadas las Urgencias

Incendio en un centro de salud de Córdoba: suspendidas las consultas y trasladadas las Urgencias

Andalucía se blinda para reducir el impacto de la peste porcina: hay 300 millones en exportaciones en riesgo

Andalucía se blinda para reducir el impacto de la peste porcina: hay 300 millones en exportaciones en riesgo

La Junta exigirá por ley un interventor externo en las Universidades para fiscalizar sus cuentas "y evitar rescates"

La Junta exigirá por ley un interventor externo en las Universidades para fiscalizar sus cuentas "y evitar rescates"

Una de las adolescentes fallecidas en Jaén tuvo abiertos protocolos por autolesiones en sus anteriores institutos

Una de las adolescentes fallecidas en Jaén tuvo abiertos protocolos por autolesiones en sus anteriores institutos

Más agentes para Andalucía: la Unidad Adscrita de la Policía incorporará 181 nuevos efectivos

Más agentes para Andalucía: la Unidad Adscrita de la Policía incorporará 181 nuevos efectivos

El padre de una de las menores de Jaén: "No pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que sufría bullying"

El padre de una de las menores de Jaén: "No pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó o que sufría bullying"

Quién es García Alcaina, presidente de la Diputación de Almería: el alcalde más votado del "último rincón" de la provincia

Quién es García Alcaina, presidente de la Diputación de Almería: el alcalde más votado del "último rincón" de la provincia

Un muerto tras un brutal accidente entre un coche y un autobús de turistas en Córdoba

Un muerto tras un brutal accidente entre un coche y un autobús de turistas en Córdoba
Tracking Pixel Contents