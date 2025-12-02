Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Aemet mantiene las alertas el miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas

Andalucía amanece con tormentas y cielos cubiertos, pero el tiempo mejorará por la tarde según la agencia

Madrugada del miércoles en Andalucía.

Madrugada del miércoles en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Los frentes atlánticos que siguen atravesando la península afectarán de nuevo este miércoles a Andalucía, en principio a la primera mitad de la jornada con tormentas y lluvias, abriéndose los cielos después, según la última previsión de Aemet. Siguen las alertas activas en Almería y Granada con aviso amarillo por oleaje con olas de 2 y 3 metros.

Aemet prevé para este miércoles, como decimos, una jornada de contrastes. Habrá cielos cubiertos acompañados de lluvias débiles a moderadas que se irán desplazando de oeste desde Huelva hacia el este en Almería durante la primera mitad del día, más intensas en las sierras orientales; tendiendo a quedar cielos poco nubosos. Igualmente, pueden aparecer tormentas de madrugada en prácticamente toda la región.

Más frío el miércoles con mínimas de 2 grados

Las temperaturas bajarán, produciéndose las mínimas al final del día, con heladas débiles en el interior oriental: destacan entre las mínimas Granada con 2 grados; Córdoba con 4 grados; Jaén con 5; Sevilla con 6; Huelva con 7; Cádiz y Almería con 11 grados; y Málaga con 12. Las máximas se mueven entre los 10 grados en Jaén y los 18 grados en Almería y Sevilla.

En cuanto a los vientos, serán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, amainando al final del día. La costa de Almería y Granada siguen con aviso amarillo por oleaje con vientos del oeste de 50 a 60 km/h de fuerza 7, con olas de 2 a 3 metros.

Posibilidad de lluvias en las capitales de provincia el miércoles

Esta es la probabilidad de lluvias en las capitales de provincia andaluzas este miércoles según datos de Aemet: Cádiz, con posibilidad de lluvias y tormentas del 96% de 00.00 a 06.00 horas, el resto del día 0%; Córdoba, con posibilidad de lluvias y tormentas del 100% de 00.00 a 06.00 horas, el resto del día 0%; Sevilla, con posibilidad de lluvia escasa del 60% de 00.00 a 06.00 horas, el resto del día 0%; Huelva con un 5% de 00.00 a 06.00 horas, el resto del día 0%; Almería, con posibilidad de lluvia escasa del 55% de 00.00 a 06.00 horas, bajando a un 35% de 06.00 a 12.00 horas, el resto del día 0%; Almería, con posibilidad de lluvia del 55% de 00.00 a 06.00 horas, bajando a un 35% de 06.00 a 12.00 horas, el resto del día 0%; Granada, con posibilidad de lluvia del 100% de 00.00 a 06.00 horas, bajando a un 95% de 06.00 a 12.00 horas, el resto del día 0%; Málaga, con posibilidad de lluvias y tormentas del 100% de 00.00 a 06.00 horas, el resto del día 0%; Jaén, con posibilidad de lluvia del 100% de 00.00 a 06.00 horas, bajando a un 90% de 06.00 a 12.00 horas, el resto del día 0%

TEMAS

