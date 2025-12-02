Amama reacciona al archivo de su denuncia: "Veremos si lo vamos a recurrir"

La Asociación Amama estudia cuáles son sus próximos pasos tras el archivo de la denuncia a la Fiscalía de Sevilla por un presunto "borrado" y "manipulación" de pruebas de imagen en la plataforma de salud abierta a la ciudadanía, ClicSalud, y en el programa informático de gestión de datos para sanitarios, Diraya. Por el momento, la entidad baraja la opción de recurrir la decisión de la Fiscalía, a la espera de leer al detalle el informe del Ministerio Público.

Este martes, a primera hora, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha sabido que la Fiscalía ha archivado la denuncia que llevó a cabo el pasado 22 de octubre por la desaparición temporal de pruebas diagnósticas, entre ellas las mamografías. Dicha denuncia, llegaba a los juzgados de la capital andaluza en plena crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama que, según la Junta de Andalucía, afectaron a 2.317 mujeres.

Tras la noticia del archivo de la causa, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, asegura a este medio que todavía no han tenido la oportunidad de leer al detalle el texto. "Lo he hablado con nuestro abogado porque nosotras aún no tenemos ese escrito. Lo tenemos que leer bien y veremos si vamos a recurrir o no", sostiene Claverol.

Una denuncia en plena crisis

En pleno escándalo por los fallos en el cribado, la asociación llevó a Fiscalía un escrito denunciando a la Junta de Andalucía por, presuntamente, haber borrado del portal de acceso público los informes de mamografías y otras pruebas diagnósticas. Esos días, las mujeres posiblemente afectadas por los fallos en el cribado estaban recopilando información para decidir junto al abogado de la entidad, Manuel Jiménez, si realizaban una demanda colectiva o una demanda individual contra el gobierno de Juanma Moreno.

Durante las semanas previas a la denuncia por manipulación de información en los informes, la presidenta de Amama confirmó que recibió "numerosas quejas" de mujeres que llamaban a la asociación denunciando la falta de documentación de forma temporal. A la denuncia de Amama se sumó también la Asociación del Defensor del Paciente.

Desde el primer momento, la Junta negó rotundamente que se hubiera llevado a cabo dicho delito y reconoció fallos técnicos puntuales que habían provocado la desaparición de pruebas de forma temporal.

Tal como muestra el escrito donde la Fiscalía de Sevilla archiva el caso, Amama presentó un escrito a cargo de la presidenta de la entidad. En él denunciaba el presunto borrado de pruebas y admite haber recibido la llamada de un sanitario del Hospital Virgen del Rocío manifestándole que "se están borrando datos del programa Diraya".

Sin embargo, la Fiscalía ha determinado, según el escrito adelantado por ABC y al que ha tenido acceso este periódico, que no se aprecian indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos. Por lo que queda archivado el caso dado que se ratifica la versión del Servicio Andaluz de Salud que defendió desde el principio que el problema se originó por fallos informáticos.

La policía judicial descarta borrado y manipulación

La investigación de la Fiscalía se llevó a cabo a través de la unidad de policía judicial. Este equipo analizó en profundidad todos los sistemas de almacenamiento y acceso público de las pruebas diagnósticas y centró la indagación para comprobar si la caída del sistema informático que reconoció el SAS había afectado a la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos clínicos almacenados en distintas plataformas y si se pudieron producir modificaciones en los expedientes.

“Según la información preliminar, no se han hallado evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de los servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos” y llega a la siguiente conclusión: “Los datos analizados muestran que la caída del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud tuvo un impacto exclusivamente operativo, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos”.

Es decir, tal y como defendía la Junta de Andalucía que, aunque durante horas o días no estuvieran accesibles algunos informes nunca llegaron a desaparecer y estuvieron protegidos.

En cuanto a la denuncia de borrado de pruebas, el decreto de la Fiscalía es contundente: "Los datos clínicos que obran en las historias médicas son íntegros, auténticos y coincidentes y no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".