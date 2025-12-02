Antonio Sanz reacciona al archivo de la denuncia de Amama: "Se ha puesto en duda a los profesionales y al sistema"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha sido el primero en reaccionar al archivo de la denuncia de Amama por borrado y manipulación de pruebas diagnósticas. El decreto de la Fiscalía de Sevilla ratifica por completo la explicación que desde finales de octubre ofreció su departamento sobre lo ocurrido con los informes: fue un fallo informático que impidió temporalmente las consultas pero en ningún caso desaparecieron ni se modificaron expedientes. La denuncia fue formulada a raíz de la crisis sanitaria por los fallos en los cribados.

"Se ha generado desconfianza y se han puesto en duda a los profesionales y al sistema sanitario ", explicó Antonio Sanz en una entrevista en Canal Sur en la que centró sus críticas en los grupos de la oposición que elevaron la denuncia de Amama al Parlamento llegando a mostrar dos pruebas diagnósticas de una misma persona con diferencias en los informes para advertir de manipulación: "Intentaron manchar el sistema, pero no todo vale para arañar votos. Ha sido una imprudencia".

El consejero subrayó tal y como recoge la Fiscalía que en todo momento estuvieron conservadas y protegidas las pruebas diagnósticas: "Puede caerse durante meses el sistema y quedarse la copia guardada. Están auditadas regularmente según las políticas internas que tiene el SAS. se conservan registros, usuarios, hora, motivo… Todo se conserva durante muchos años", apuntó.

En cuanto a la denuncia de manipulación ratificó lo que apunta el informe de la Fiscalía elaborado en coordinación con la Policía Judicial: "Todos los informes están íntegros y coincidentes".

Relación con Amama

La denuncia ante la Fiscalía por supuesto borrado de pruebas fue un punto de inflexión en la relación entre Amama y la Consejería de Sanidad. Aunque ha habido intentos de encauzarla con reuniones o la invitación a participar en la comisión de seguimiento de los cribados de cáncer de mama, sigue muy deteriorada.

"Trabajo desde el respeto. No me gusta polemizar (en relación a Amama). Lo que sí es grave es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero o la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto dieran por hecho que se hubieran manipulado las mamografías. Hay líneas rojas que no se pueden saltar. No se puede hacer política mediante manipulación para destruir al gobierno", concluyó.

A partir de ahí, el consejero incidió en que se están adoptando las medidas para recuperar la "confianza en el sistema" como el cumplimiento del compromiso de revisar los 2.317 casos antes del día 30 de noviembre. Ahora, queda por encauzar el requerimiento a la asociación Amama que denunció públicamente que el número de mujeres afectadas asciende a 4.000 y que hay personas que han fallecido como consecuencia de los fallos, extremo que el Gobierno andaluz niega.

El archivo de la Fiscalía

La Fiscalía realizó una investigación, a través de la unidad de policía judicial, en profundidad de todos los sistemas de almacenamiento y acceso público de las pruebas diagnósticas. Entre ellos, el Diraya, el programa de diagnóstico por imagen (PDI), el sistema PACS y el Clicksalud. Tras recibir los informes detallados del funcionamiento de cada uno de ellos, el expediente se centró en constatar si la caída o fallo del sistema informático del SAS pudo afectar a la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos clínicos almacenados en distintas plataformas y si se pudieron producir modificaciones en los expedientes.

La conclusión de este informe es contundente: "De todo ello se desprende que los historiales médicos de las pacientes examinadas se mantienen íntegros y coincidentes sin detectarse supresiones, manipulaciones, modificaciones no autorizadas, accesos indebidos o alteraciones de contenidos".