Bronca en el Parlamento por el archivo de la denuncia de Amama: el PP exige disculpas y la oposición se niega

"No puede ocultar el problema real de los cribados". La oposición se ha negado este martes a pedir perdón al Gobierno de la Junta después de que la Fiscalía archivara una de las denuncias interpuestas por Amama. Todos los grupos, en bloque, han denunciado la actitud del Ejecutivo que dirige Juanma Moreno en esta materia y han exigido datos que, dos meses después, todavía se desconocen.

La Fiscalía ha archivado este martes la denuncia que presentó Amama por la desaparición temporal de las pruebas diagnósticas del cribado de cáncer. El 22 de octubre la asociación llevó a la justicia alteraciones en los resultados de estas pruebas, pero el escrito fiscal concluye que no se aprecian indicios de delito de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos.

"A los tribunales se acude cuando se cree que puede haber un delito", ha defendido la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, que se ha negado a pedir perdón. Cada uno de los representantes de la oposición ha rechazado disculparse, como ha reclamado el PP, y han recordado que hay miles de mujeres afectadas. De hecho, su homóloga en Adelante Andalucía ha asegurado que "quien tiene que pedir perdón todavía es la Junta de Andalucía".

Hay más denuncias

Para la oposición, este varapalo a la asociación que puso en el foco los fallos en la detección precoz de los tumores no le resta importancia a lo ocurrido. "¿Quién decidió que no se informara a las mujeres si tenían un resultado sospechoso de su mamografía?", ha preguntado la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, que ha recordado que las mujeres denunciaron en 2021, 2022, 2023 y 2024 y nadie les hizo caso.

Esta denuncia de Amama es solo una de las múltiples que han llegado a la justicia relacionadas con la crisis sanitaria que se destapó hace dos meses en la comunidad autónoma. Como han recordado desde Adelante, ellos mismos interpusieron una denuncia que se estudia actualmente. A esta se suman, entre otras, las reclamaciones patrimoniales presentadas por muchas de las afectadas.

En cuanto a la desaparición temporal de las pruebas, el análisis de la Fiscalía y de la Policía Judicial concluye que se pudo producir por un error informático pero que "tuvo un impacto exclusivamente operativo sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos". Nunca llegaron a desaparecer, por lo que la justicia descarta que pudiera ser constitutivo de delito.

La oposición exige explicaciones

Han pasado más de dos meses desde que se conocieran los problemas de los cribados y, aunque la Consejería de Salud haya repetido una y otra vez que las afectadas son 2.317 mujeres, la oposición sigue haciéndose preguntas. Reclaman datos sobre la provincia y los hospitales en los que se encuentran o por qué no se volvió a llamar a las mujeres para repetirles las pruebas. Por el momento, la Junta no se ha pronunciado.

"El Gobierno no ha dado ninguna explicación a día de hoy", ha puntualizado el portavoz de Vox, Ricardo López Olea, que ha señalado que su grupo se va a personar para pedir explicaciones. Desde el PSOE exigen que el Ejecutivo desglose los planes de choque desarrollados. "Deberían estar dando explicaciones y no atacando a Amama", ha señalado Férriz.

En el PP la actitud ha sido muy distinta. Su portavoz, Toni Martín, ha exigido a la oposición que pida perdón por lo que ha definido como "una descarada y vomitiva estrategia de difamación". "Deberían presentar su dimisión esta misma mañana", ha insistido el dirigente popular, que ha acusado al resto de grupos de cargar contra los médicos y ha lamentado que esto haya supuesto un "ataque sin precedentes al sistema público de salud de Andalucía".