La bodega de Cádiz que ha conquistado a Antonio Banderas con su vino: "Es de 1728"

El actor malagueño Antonio Banderas se ha convertido en uno de los principales embajadores de Andalucía por el mundo, mostrando en cada una de sus intervenciones, discursos o publicaciones pinceladas constantes de la belleza y riqueza que esconde la comunidad autónoma. Así lo ha hecho con una bodega de Cádiz que ha asegurado que le ha permitido vivir una "experiencia única".

Ha sido el propio Banderas el que ha comentado esta sensación en sus propias redes sociales, donde ha explicado que se encontraba en las prestigiosas bodegas Tío Pepe de Jerez contemplando y conociendo su enorme patrimonio enológico.

El vino histórico de 1728 que ha sorprendido a Antonio Banderas

En ese momento, el actor ha vivido un momento que le ha hecho sentirse "parte de la historia de Andalucía" al probar un vino de 1728, con casi tres siglos de historia.

"Estoy en Jerez de la Frontera, en Tío Pepe, y acabo de beber un vino de 1728. Salud", ha señalado el intérprete mientras mostraba orgulloso a cámara cómo degustaba este caldo centenario.

Un trago que le ha hecho vivir una "experiencia única" que ha marcado su recuerdo para siempre: "Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España".

Las bodegas centenarias de Jerez: patrimonio y experiencia sensorial

Por ello, ha afirmado: "Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad".

Por ello, ha querido agradecer el trato recibido a los miembros de las bodegas Tío Pepe de Jerez, convertido en una de las soleras históricas más antiguas de la ciudad y una de las más prestigiosas de todo el país.

Un referente del enoturismo en Cádiz que cautiva a celebridades

Estas bodegas se encuentran en pleno Centro histórico de Jerez, formado por un conjunto monumental que se ha convertido en todo un referente de la traición vinícola del siglo XIX, en el que envejecen los mejores vinos y brandies de la ciudad.

Un lugar en el que se pueden degustar los mejores caldos mientras se pasea por sus patios andaluces, calles emparradas y sus centenarias bodegas, y que ha conseguido conquistar con su belleza, sabor y solera a una figura tan emblemática como Antonio Banderas.