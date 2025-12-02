Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos dos jóvenes por una agresión sexual con sumisión química en Manilva

La víctima denunció que despertó desnuda y desorientada en una playa de Sabinillas y presentaba signos de haber sufrido una agresión sexual.

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil.

Jose Torres

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 18 y 27 años por su presunta implicación en una agresión sexual a una mujer en Manilva. La investigación comenzó el pasado 30 de septiembre, poco después de que la víctima, una española de unos 40 años, denunciara en el puesto de la localidad que "se había despertado desnuda y seminconsciente" en una playa de Sabinillas, que pudo haber sufrido sumisión química porque tenía evidentes signos de haber sido agredida sexualmente.

Ante la gravedad de los hechos, los especialistas de la del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Málaga se desplazaron hasta Manilva para auxiliar a la víctima, a la que encontraron "bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad". Activado el protocolo de este tipo de agresiones, los agentes atendieron en primera instancia a la mujer y posteriormente la trasladaron a un centro hospitalario para que recibiera asistencia médica.

Posible sumisión química

La víctima formalizó la denuncia que, sumada a las numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores, apuntaba a que las relaciones sexuales se produjeron sin el consentimiento de la víctima, ya que cuando ocurrieron los hechos "se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida".

Fuentes cercanas al caso han explicado a este diario que las distintas diligencias, incluidas la revisión de cámaras de seguridad de la zona, permitió identificar a dos jóvenes de origen magrebí de 18 y 27 años como presuntos autores de la doble agresión sexual. Las fuentes han añadido que el más joven actuó con "extrema violencia". Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en distintas fechas, uno de ellos poco antes de que intentara abandonar el país.

Agresión grupal en Málaga

Estas detenciones se conocen apenas un día después de que la Policía Nacional informara de la detención de tres jóvenes por su presunta implicación en una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga capital denunciada a principios de octubre. Los hechos habrían ocurrido en un solar que suele usarse como aparcamiento de vehículos junto a una discoteca ubicada en el Camino de San Rafael.

Tras salir del establecimiento con un chico que había conocido esa noche, la joven denunció que otros dos amigos se sumaron al encuentro y que entre los tres varones la condujeron a un lugar apartado para presuntamente obligarla a mantener relaciones sexuales no consentidas. La investigación de la UFAM de la Policía Nacional culminó el pasado jueves con la detención de los tres jóvenes de 18 y 19 años, que tras pasar a disposición judicial al día siguiente ingresaron en prisión.

TEMAS

El SAS convocará a principios de 2026 más de 360 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años

El Parlamento Europeo cita a Marlaska por la "obstrucción del Gobierno" a la misión de los eurodiputados tras la tragedia de Barbate

Detenidos dos jóvenes por una agresión sexual con sumisión química en Manilva

Cae en Sevilla una organización que distribuía droga al por menor y también la exportaba a terceros países

La familia de García Caparrós solicita oficialmente que se le trate como víctima de terrorismo 48 años después de su asesinato

Aemet mantiene las alertas el miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas

Antonio Sanz reacciona al archivo de la denuncia de Amama: "Se ha puesto en duda a los profesionales y al sistema"

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por el supuesto "borrado" y "manipulación" de mamografías

