La Fiscalía archiva la denuncia de Amama por la desaparición temporal de mamografías

La Fiscalía ha decretado el archivo de la investigación abierta a raíz de la denuncia realizada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) por la desaparición temporal de pruebas diagnósticas, entre ellas las mamografías, el pasado 22 de octubre, semanas después de que se difundiesen los fallos en el cribado de cáncer de mama que, según la Junta de Andalucía, afectaron a 2.317 mujeres.

Amama denunció entonces que se habían borrado del portal de acceso público los informes de mamografías y otras pruebas diagnósticas que se estaban recopilando para realizar la demanda contra la Junta por los fallos e incluso la asociación advirtió que se habían producido "manipulaciones" en algunos informes. La denuncia fue secundada también por la Asociación del Defensor del Paciente.

Sin embargo, la Fiscalía ha determinado, según el escrito adelanto por ABC y al que ha tenido acceso este periódico, que no se aprecian indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos o daños informáticos. Por lo que queda archivado el caso.

