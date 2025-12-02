Juanma Moreno aprueba su ley de vivienda para construir 20.000 VPO y "corregir" la norma de Pedro Sánchez

La mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la nueva ley de vivienda de la comunidad. Esta norma es una de las grandes banderas del Gobierno de Juanma Moreno, sin embargo su propuesta no ha logrado convencer a ninguna de las formaciones de la oposición. De hecho, el resto de grupos han denunciado que estas medidas no solucionan el drama de la vivienda y que "profundizan en las peores políticas".

Esta es la primera norma de vivienda que aprueba una ocmunidad autónoma tras la puesta en marcha del marco legal estatal. De hecho, el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno con el desarrollo del texto es contrarrestar las medidas que plantean desde el Ejecutivo central al considetarlas "intervencionistas". Frente a esto, la norma propone la construcción de más VPO y la lucha contra la okupación.

"La vivienda es un reto para todos", ha asegurado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. La dirigente popular ha defendido el proceso de tramitación de la ley que, en sus palabras, "ha surgido del debate sereno". Así, ha asegurado que su equipo ha trabajado para lograr el apoyo del resto de grupos, algo que, sin embargo, no han conseguido.

Medidas que plantea

La ley es el gran proyecto de la legislatura de la Consejería de Fomento. En el horizonte está el compromiso de Moreno de construir 20.000 VPO de aquí a 2030, 4.000 al año. De hecho, en el primer trimestre de 2026 entregarán más de 1.300 viviendas protegidas. Entre las medidas para conseguir el objetivo está la creación de una bolsa de suelo, público o privado, para viviendas protegidas o asequible.

Las VPO están en el punto de mira. Así, la Junta impulsará la aprobación de los Planes Municipales de Vivienda que garanticen que el 25% de las mismas estén destinadas a VPO, que estarán en coordinación con la política de vivienda de la Comunidad Autónoma. Además, Fomento facilitará los cambios de usos de oficinas o turísticos para hacer más viviendas protegidas.

Mientras que la propuesta de los populares pasa por la construcción de más viviendas en la comunidad autónoma, desde la izquierda aseguran que es "falso" que el aumento de la oferta provoque un descenso en los precios del mercado. "Si solo hay un problema de oferta, ¿cómo se explica que haya 200.000 viviendas turísticas que no se usan para función social?", se ha preguntado el diputado de Por Andalucía, José Manuel Jurado, poniendo el foco en el modelo actual.

Desde el PSOE, Verónica Pérez ha apuntado a que el problema está en que hay "un mercado inmobiliario salvaje que no se regula" y ha lamentado que la norma beneficia un modelo especulativo. De hecho, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recordado que "hay 640.000 viviendas en manos de bancos o fondos de inversión" y que estos las reservan para "intervenir en el mercado y influir en el precio".

Urgencia en su aprobación

Ni siquiera Vox ha querido sumarse a la propuesta de los populares. El diputado Ricardo López Olea ha denunciado que la iniciativa del PP contiene solo "medidas superficiales" para problemas estructurales. "Este problema se vislumbraba desde hace mucho tiempo", ha afirmado, para criticar las prisas del grupo mayoritario por aprobar la ley después de llevar "siete años gobernando".

La norma llega en la recta final de la legislatura y lo hace por la vía de la urgencia para no tener problemas de plazos para su aprobación y puesta en marcha. Esta rapidez ha provocado, según los socialistas, que 39 de los 66 representantes sociales llamados por la Consejería de Fomento para participar en la tramitación no pudieran acudir debido a la premura de la convocatoria.

La negativa de la oposición no ha sido una sorpresa. Ya en octubre, todas las formaciones presentaron enmiendas a la totalidad para pedir un nuevo proyecto a los populares. Sin embargo, la mayoría absoluta de la que goza Moreno en la Cámara autonómica permitió superar el envite y tramitar sin dificultad la norma que se ha aprobado este martes.