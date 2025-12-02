Noviembre cierra en Andalucía con una bajada del desempleo de 6.934 personas

El desempleo en Andalucía volvió a dar señales de mejora en noviembre con una caída de 6.934 personas (-1,15 %), un retroceso que sitúa el total en 595.328 desempleados y que coincide con un impulso del mercado laboral, que sumó 15.796 nuevos afiliados hasta alcanzar los 3.509.573 cotizantes en la comunidad, según datos oficiales.

Evolución por sectores

Según los datos que publica este martes el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el mayor descenso del desempleo en Andalucía en noviembre se produjo en el sector servicios (-4.371), seguido de la agricultura (-1.214), industria (-639), construcción (-418) y el colectivo sin empleo anterior (-292).

El sector servicios es el que concentra el mayor número de desempleados en Andalucía (412.853), seguido del colectivo sin empleo anterior (70.366), construcción (49.554), industria (31.718) y agricultura (30.837).

Evolución interanual

Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 el desempleo descendió en 50.985 personas en Andalucía (-7,89 %), mientras que el número de contratos suma 288.673, 9.948 menos que el mes anterior.

Resultados por provincias

Por provincias, el mayor descenso en noviembre se produjo en Sevilla, donde 2.240 personas salieron de las listas del paro, seguida de Córdoba (-1.516) y Granada (1.086) y solo Málaga registró un aumento del desempleo (486).

En el total nacional, el descenso del paro en noviembre en 18.805 personas, similar al del año pasado, deja el total personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.