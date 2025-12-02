El PSOE denuncia contratos de la Junta con empresas de la trama corrupta de Almería

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía mantiene contratos vinculados a la trama corrupta de Almería, supuestamente otorgados por procedimientos de emergencia y contratos menores a familiares y cargos del Partido Popular, unas adjudicaciones que, según ha advertido, requieren explicaciones urgentes por parte del Gobierno andaluz.

En este sentido, Férriz ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz y ha adelantado que la empresa OYC Servicios Urbanos SL, "cuyo administrador actual es un familiar del alcalde de Fines, cuyos antiguos administradores son concejales del PP, algunos de ellos también de Fines, recibe un contrato menor de la Junta", y que en el momento de la adjudicación, la delegada territorial responsable es "la que hoy es número 2 del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP". "A ver si alguien nos lo explica", ha subrayado.

En la misma línea, se ha referido a la empresa Hijos de David Martínez SL, de la que el propio alcalde de Tíjola, "que todavía no ha dimitido, fue administrador único hasta julio de 2023, y después pasa a ser administrada por su mujer". Esta empresa, ha apuntado Férriz, "recibe tres contratos menores, dos en Granada y uno del SAS".

Tercera empresa vinculada

En tercer lugar, la portavoz adjunta socialista ha señalado una tercera empresa, Inversiones y Promociones Tagilis SRL, ligada al alcalde de Tíjola, que recibe contratos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Una Consejería que en los últimos años, ha destacado Férriz, ha estado dirigida por dos consejeros de Almería, Ramón Fernández Pacheco y Carmen Crespo.

"Pues a ver si es posible que alguien del Gobierno nos cuente exactamente cuáles son los contratos que tiene la trama corrupta de Almería con el Gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla", ha insistido la parlamentaria socialista.

"Leyes al peso"

La portavoz adjunta socialista ha criticado, por otra parte, la "locura legislativa exarcebada" de Moreno ante el último pleno ordinario del actual periodo de sesiones, en el que se van a debatir varias leyes, entre ellas la Ley de Montes, de Patrimonio Cultural, Gestión Ambiental o la Ley de Vivienda. "Pareciera que, como los malos estudiantes, lo que no han sido capaces de hacer en siete años lo pretenden ahora hacer en siete días", ha asegurado.

Todo este "festival legislativo", según ha criticado Férriz, llega al Parlamento de Andalucía "de manera urgente y atropellada" porque, a su juicio, “lo que importa no es tener unas leyes trabajadas, en las que se escuche a la ciudadanía para que salgan leyes mejoradas del Parlamento, sino que aquí parece que lo que cuenta son las leyes al peso, hay que sacar leyes como sea antes de que acabe la legislatura”.

Críticas al trámite de urgencia

"¿Cómo se puede traer al Parlamento una Ley de Vivienda que llame a comparecer a 69 agentes sociales representantes de la sociedad andaluza y que 39 de ellos no puedan venir a comparecer porque se ha hecho tan a prisa y corriendo la convocatoria y en tan poco espacio de tiempo que ni siquiera se les ha dado la oportunidad a esos agentes sociales de venir otro día a otra hora?", se ha preguntado Férriz, quien también ha cuestionado que "cómo es posible que vengan leyes tan importantes, de tanto calado como la Ley de Universidad por trámite de urgencias, cuando los propios rectores están diciendo que la ley puede rozar la inconstitucionalidad".

Para la parlamentaria socialista "no es de recibo" que leyes de esta importancia se tramiten de esta manera y ha reclamado que "se tenía que haber habilitado un par de días más".

A su juicio, es lo que "merecía este Parlamento y merecían, sobre todo, los andaluces, una Ley de Vivienda al menos más participada". Para Ángeles Férriz, esta Ley de Vivienda "no es la Ley de Vivienda de Andalucía, es la Ley de Vivienda de Moreno Bonilla y de los sectores a los que él quiere favorecer".

"El Gobierno andaluz es el que debe pedir perdón"

Por otra parte, Ángeles Férriz ha asegurado que "nos van a faltar vidas" para agradecer a la asociación Amama y a los medios de comunicación que destaparan el escándalo de los cribados de cáncer de mama y que "es el Gobierno andaluz el que debe pedir perdón" tras conocerse hoy que la Fiscalía archiva una denuncia de Amama y cómo el Gobierno ha salido "muy eufórico" por ello.

"Perdón debería estar pidiéndole el Gobierno a las mujeres que han tenido que soportar procesos dificilísimos, que tienen metástasis, que han perdido un pecho, los dos o que han perdido la vida porque el sistema no le ha dado respuesta. Perdón debería pedirle el Gobierno de Andalucía a esas mujeres que denunciaron en 2021, en 2022, en 2023, en 2024 y que nadie les hizo ni caso. Perdón debería pedirle el Gobierno de Andalucía a esas mujeres andaluzas por tenernos a todas con un nudo en el estómago porque hemos perdido la confianza en el sistema público", ha subrayado la portavoz adjunta del Grupo Socialista.

Para Férriz, "hay que tener muy poca decencia y muy poca vergüenza" para estar "atacando" a unas mujeres con cáncer "que lo que han hecho es salvarnos la vida a muchas mujeres andaluzas".