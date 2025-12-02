Rescatan en Cádiz al piloto de una zodiac voladora que cayó al mar con síntomas de hipotermia
La Guardia Civil ha rescatado este lunes a un hombre de 54 años que sufrió un accidente mientras pilotaba un ala delta con motor y una zodiac (zodiac voladora), cayendo al mar frente al Castillo de San Sebastián (Cádiz) a unos 500 metros de la costa. El piloto fue localizado con síntomas de hipotermia tras permanecer en el agua hasta su evacuación.
Aviso y primeras actuaciones
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, a las 11,00 horas de este lunes el Centro Operativo Complejo (COC) recibió un aviso del 112 que alertaba de la caída al mar del ala delta motorizada en esa zona.
La Guardia Civil dio aviso a Salvamento Marítimo, que movilizó la embarcación 'Lima Sierra' y solicitó la colaboración del práctico del puerto, quien finalmente logró rescatar al piloto. A las 11,30 horas, el hombre fue trasladado a Puerto América, donde fue atendido por síntomas de hipotermia.
La Central COC de la Comandancia desplazó a una patrulla de la Sección Fiscal al lugar con el fin de recabar la filiación del piloto y los datos sobre el origen del vuelo. El afectado informó que había despegado desde El Puerto de Santa María.
Recuperación del ala delta
Sasemar y personal de la Escuela de Estudios y Doctrina del Servicio Marítimo llevaron a cabo diversas gestiones para recuperar el ala delta, que llevaba acoplada una zodiac. La operación resultó especialmente compleja debido al riesgo que suponía la aproximación mientras el motor seguía en marcha.
Por su parte, el equipo Pegaso de la Comandancia realizó comprobaciones sobre posibles restricciones de vuelo y abrió diligencias para determinar si la zona de despegue estaba afectada por algún Notam, dada la proximidad a la Base Naval de Rota.
El artefacto ha quedado bajo vigilancia permanente mediante el sistema SIVE hasta su incautación, tras lo cual será analizado por el Grupo Cinológico de la Comandancia de Cádiz.
