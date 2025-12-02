El SAS implantará a principios de 2026 su plan de unir en un día mamografía, ecografía y biopsia para el cáncer de mama

Las mujeres que participen en los programas de cribados de cáncer de mama y tengan una prueba con un diagnóstico Birads 4 o 5, es decir, con probabilidades de que hayan desarrollado la enfermedad se realizarán las tres pruebas (mamografía, ecografía y biopsia) en acto único en el primer trimestre de 2026. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha puesto así fecha al compromiso anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el último debate del estado de la comunidad.

La Junta de Andalucía se encuentra en estos momentos desarrollando los distintos planes de choque implementados en las últimas semanas para salir de la crisis sanitaria provocada por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Estos programas se están compartiendo y evaluando en las comisiones de seguimiento de las que forman parte técnicos y asociaciones de pacientes.

Ahora, el siguiente paso es la "homogeneización para que todos los hospitales desarrollen el mismo programa de cribados", un planteamiento que incluye la obligatoriedad de que las pruebas se realicen en acto único. Una posibilidad que existía hasta ahora como una recomendación pero que no se aplicaba en todos los centros hospitalarios. De esta forma, una mujer que haya recibido un informe con indicios de cáncer de mama no tiene que acudir hasta en tres ocasiones distintas a su centro y aguardar una a una las distintas pruebas. Todas se podrán realizar a la vez.

Es el mismo modelo que se ha usado para atender a las 2.317 mujeres en las que se han constatado fallos del cribado de cáncer de mama que han superado este proceso antes del pasado 30 de noviembre como destacó el consejero Antonio Sanz, quien precisó que sólo en dos casos las afectadas han solicitado aplazarlo hasta el próximo año por motivos personales.

Ayudas para prótesis capilares y mamografías y ecografías en acto único

Junto a esta medida el Gobierno andaluz se ha comprometido a establecer una nueva ayuda para las personas que tengan que usar prótesis capilares como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia, otra de las demandas planteadas por distintas asociaciones, entre ellas Amama.

En segundo lugar, el Gobierno andaluz va a convertir en obligatorio un planteamiento que figuraba como una recomendación de buena práctica. A partir de ahora en todos los casos de mujeres que tengan diagnóstico BI-RADS 4-5, es decir, con indicios de que puede haber cáncer en el cribado serán citadas en un mismo día para realizar la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es posible, la biopsia.

Prontoterapia y terapia Hifu

El Servicio Andaluz de Salud pretende incorporar en los próximos meses la prontotorapia como un sistema de tratamiento frente al cáncer especialmente indicado para pediatría y tumores complejos que apenas se ha podido poner en marcha hasta ahora en España. El modelo, en lugar de utilizar rayos X (fotones y electrones) usa protones para enviar haces de alta energía (rayos). El objetivo es que se ejecute en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, que ya tiene licencias para las obras, y en el Materno Infantil de Málaga.

Para los tumores en el cerebro la Junta de Andalucía va a extender la conocida como terapia Hifu, una técnica no invasiva que trata el temblor incapacitante sin cirugía, con menos riesgos y una recuperación más rápida. Hasta el momento está disponible en el Reina Sofía de Córdoba y se va a ampliar al Virgen del Rocío de Sevilla y al Virgen de las Nieves de Granada.