La vacuna contra el rotavirus será gratis en Andalucía: "Los pediatras llevamos años recomendándola y cuesta 200 euros"

"Decir que el rotavirus es la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia es simplificarlo y reducir escandalosamente las consecuencias de este germen". Son palabras del doctor Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), después del anuncio de la Consejería de Sanidad sobre la gratuidad de las vacunas del rotavirus, una noticia celebrada por los pediatras.

El rotavirus es una de las principales causas de los ingresos por gastroenteritis, pero también puede provocar intolerancia a la lactosa, diarrea severa, vómitos o convulsiones febriles en niños menores de cinco años. Por ello, "todos los pediatras" recomiendan a los padres de recién nacidos con menos de 32 semanas que vacunen a sus hijos de este virus. Sin embargo, pese a la alta demanda por parte de profesionales, hasta ahora no ha formado parte de la cartera de vacunas financiadas por el sistema sanitario público andaluz y las familias se han visto obligadas a gastarse alrededor de 200 euros por menor para protegerlos de esta enfermedad.

A principios de año, la Junta de Andalucía anunció que la vacuna del rotavirus se incluiría en el calendario de vacunación durante el segundo semestre de este año. Como consecuencia, pasaría a ser gratuita para la ciudadanía. A un mes de que termine el año, todavía no ha llegado a los centros de salud a pesar de que el Ministerio de Sanidad dio hasta finales de 2025 para que todas las comunidades la incluyeran en su calendario vacunal. No fue hasta este último debate del estado de la comunidad cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,, anunció que "próximamente" el SAS se haría cargo de la financiación de la vacuna para beneficiar a miles de familias.

En este sentido, cabe recordar que la Asociación Española de Pediatría lleva desde 2007 recomendando la introducción de esta vacuna en el calendario sistemático. Aunque tal como insiste el doctor Coronel, "vacunarse no es sinónimo de inmunizarse", pero sí la mejor herramienta para protegerse y, en caso de pasar la enfermedad, hacer de una forma mucho más leve evitando el ingreso. Según el Comité Asesor de Vacunas de la asociación española, la vacuna previene más del 90 por ciento de los episodios de diarrea por este virus durante el primer año de vida, así como más del 50 por ciento de los casos grave

A día de hoy, de acuerdo con el doctor Coronel, esta es la única vacuna que se recomienda a diario pero no forma parte del calendario vacunal. "Antes había varias que no estaban incluidas, pero todas se han ido introduciendo y esta es la única que queda". Hay una excepción en el actual protocolo del Servicio Andaluz de Salud: se financia para niños con menos de 32 semanas de gestación cuyo peso es inferior a 1,5 kilos.

Esta vacuna tiene una peculiaridad que otras como la de la meningitis o la de la varicela no tienen: la época de vacunación es limitada. "Solo la recomendamos para bebés menores de 32 semanas. A partir de los seis meses ya no se puede poner porque se asocia a efectos indeseables como la invaginación intestinal, aunque eso es muy raro", explica.

"Ya no habrá discriminación por cuestiones económicas"

Actualmente, cuando una familia llega con su hijo a la primera revisión en el centro de salud, el médico recomienda una serie de vacunas, entre ellas la del rotavirus. "Nosotros hacemos la receta, porque la totalidad de los pediatras la recomendamos de forma sistemática", destaca el doctor Coronel. Con dicha receta, los padres acuden a la farmacia para comprar la vacuna. En estos momentos, hay dos tipos de vacunas en el mercado: Rotarix y RotaTeq. En el caso de la primera, el precio por dosis es de 93'67€, por lo que las familias se gastan 187'34€ con la suma de las dos dosis. La segunda marca, RotaTeq que cuesta 69,50€ por dosis, es decir, 208'50€ con las tres dosis.

Cuando el niño ya ha cumplido los dos meses de vida, se procede a vacunarlo de la primera dosis. "Yo llevo 85 niños sanos en el centro de salud, y a todos se la he recomendado", insiste el presidente de la sociedad pediátrica. Por ello, valora como algo "muy positivo" el hecho de que "por fin" se vaya a financiar esta vacuna. "Ya no habrá discriminación por cuestiones económicas", reflexiona.

Desde 2024, esta vacuna es gratuita en los sistemas de salud pública de Castilla y León, de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Desde este año también lo es en La Rioja, en Asturias, en Cataluña, en Navarra, en Extremadura y en Murcia. Se prevé que de cara a 2026 Andalucía también la introduzca.