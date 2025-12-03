Juanma Moreno a la oposición tras el archivo de la denuncia de Amama: "Pidan disculpas por sus mentiras"

Ya está. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado por terminada la crisis de los cribados de cáncer de mama que sacudió su Gobierno hace ya dos meses. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho todas las pruebas que faltaban a las mujeres afectadas y la Fiscalía ha archivado la denuncia de Amama por la manipulación de las pruebas diagnósticas.

El presidente se ha enfrentado este miércoles a los portavoces de la oposición en la sesión de control al Gobierno con tranquilidad. Moreno ha echado el balón al suelo, en una actitud menos combativa que la que tuvo hace menos de una semana en el debate sobre el estado de la autonomía después de que el archivo de la Fiscalía le haya dado oxígeno en la mayor crisis que se ha encontrado desde su llegada a San Telmo.

"Ya han hablado los tribunales y ahora se ha quedado sin ningún tipo de argumentos", ha sentenciado el dirigente popular. Así, Moreno ha exigido a los portavoces de la izquierda que pidan perdón a "los profesionales" por denunciar la supuesta manipulación de las pruebas diagnósticas. No han triunfado sus exigencias, que han recibido la negativa de cada uno de ellos.

Hay más denuncias

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha negado una y otra vez mientras el presidente hablaba: "Ni yo mentí aquí, ni la mujer que me dio sus mamografías estaba mintiendo, no le debo disculpas". Como ella, la portavoz del PSOE en la Cámara, María Márquez, ha querido recordarle al presidente de la Junta que "hay más de 100 denuncias en los juzgados y usted sigue sin dar explicaciones".

Aunque la Fiscalía ha archivado la denuncia de Amama por la manipulación, en los juzgados se investigan numerosas denuncias tanto de formaciones políticas como de afectadas. De hecho, esta no mantiene relación alguna con los retrasos por los que decenas de mujeres con cáncer han interpuesto reclamaciones patrimoniales contra el SAS.

Moreno da ya por cerrada la puerta de su gran crisis y mira hacia las elecciones. Quedan seis meses para las autonómicas en los que el presidente de la Junta tiene que dar carpetazo a todas las piedras con las que se ha topado en la recta final de su legislatura: los cribados y el caso de Almería. "Desde el lunes pasado hay un nuevo presidente de la Diputación", ha recordado el presidente de la Junta ante las críticas de la oposición.

La izquierda denuncia la corrupción

Márquez le ha preguntado al presidente por los contratos que, según el PSOE, mantiene la Junta con empresas vinculadas al caso de Almería. De hecho, la socialista ha señalado directamente al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, porque su primo es el abogado del ya expresidente de la Diputación, Javier Aureliano. "La corrupción del de enfrente es malísima y la propia son cosas que pasan, errores administrativos", ha lamentado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

"Mentira", "bulos" y "fango". Una y otra vez, el presidente de la Junta de Andalucía ha acusado a los portavoces de la izquierda de no ser fieles a la verdad en sus intervenciones y críticas al Ejecutivo autonómico en la Cámara. Así, Moreno ha defendido que la oposición "miente" para poder "derrocar al Gobierno". "Todo no vale", zanjó.

El único que se ha librado de las acusaciones ha sido el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que ha evitado entrar en los dos casos que afronta el Gobierno andaluz y se ha centrado en el aniversario de las autonómicas de 2018. Aun así, el presidente sí que ha señalado que el líder de la ultraderecha ha cometido un "graso error" al rechazar que en los últimos siete años se ha producido "un cambio" en la comunidad.