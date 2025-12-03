Montero censura la actitud "vomitiva" de Salazar y desafía a Ábalos: "No permitiremos chantajes, no hay nada que temer"

El encarcelamiento del ex número dos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y la investigación abierta por la UCO sobre uno de sus principales asesores, el sevillano Francisco Salazar, que han venido además acompañadas de la difusión de comentarios y comportamientos machistas han acentuado la grave crisis que afronta el PSOE durante los últimos meses.

Los socialistas se esfuerzan por distanciarse de quienes fueran los principales dirigentes del partido (junto a Santos Cerdán) y por censurar públicamente su actitud. Así lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista con Gemma Nierga, y así lo ha continuado la vicepresidenta y número dos del PSOE, María Jesús Montero este miércoles en Sevilla.

La relación profesional con Ábalos

En relación con el ex secretario de Organización y ex ministro, José Luis Ábalos, Montero respaldó las palabras del presidente del Gobierno el pasado martes cuando limitó su relación con quien fuera su número dos al ámbito estrictamente profesional y alegó que en el terreno privado era "un gran desconocido": "Entiendo el sentido de sus palabras, que iba en la dirección de que realmente por mucha intensidad que uno tenga en el contacto profesional con compañeros, con subordinados o con los jefes, pero al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce".

"Los comportamientos que hemos conocido son reprobables, y, por supuesto, la justicia tendrá que actuar y llegar hasta las últimas consecuencias en los que sean delictivos, pero algunos de esos comportamientos, aunque no sean delictivos, son, por supuesto, repugnantes, rechazables y reprobables por parte del gobierno y del PSOE", incidió la ministra quien compartió el sentimiento de "tristeza y decepción" por la información que se ha ido difundiendo sobre Ábalos en los últimos meses.

Asimismo, desafió a Ábalos en respuesta a las últimas declaraciones en las que amagó con difundir información que afecte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer".

Comportamientos "vomitivos" de Salazar

Montero arremetió con dureza contra Francisco Salazar, miembro como ella del PSOE de Sevilla y una persona de confianza de Pedro Sánchez durante los últimos años. Así, compartió los "adjetivos" empleados por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y tachó sus comportamientos denunciados en canales internos de Ferraz por compañeras, según difundió eldiario.es como "vomitivos".

"Cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres, va a contar con su absoluta reprobación y también del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE", añadió la ministra, quien incidió en que "no se pueden permitir determinados comportamientos, comentarios, que por supuesto tienen que contar con la condena de nuestro partido y del conjunto de la sociedad".

La figura de Francisco Salazar está además marcada por la investigación abierta por la UCO en Dos Hermanas por su contratación por parte del que fuera alcalde del municipio, Francisco Toscano: "Las investigaciones tienen que seguir avanzando, llegar hasta el final y todos tenemos que tomar nota en relación con que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de llevar a la práctica los valores y los principios que inspiran nuestra militancia".