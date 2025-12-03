Paz y Bien reconoce a personas y entidades por su compromiso con la inclusión en el Día de la Discapacidad

El Teatro Virgen de los Reyes de Sevilla se convirtió esta semana en un escenario de emociones, arte y justicia social durante la celebración de los VII Reconocimientos Paz y Bien, organizados por la Asociación Paz y Bien con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre. Desde el inicio, la gala estuvo marcada por la sensibilidad artística y la reivindicación. La apertura musical a cargo del joven violonchelista Miguel Ángel Arroyo, vinculado familiarmente a la entidad, acompañado por Andrés Fernández, persona usuaria, quien recitó la canción ‘Qué bonita la vida’ de Dani Martín.

En un acto conducido por Gabriel Almanza y Carmen González, los asistentes compartieron testimonios conmovedores, como el del presidente de la Fundación Iturri, Jorge Carrillo, quien recogió el reconocimiento al apoyo institucional con un discurso que remarcó el valor del trabajo silencioso y comprometido. También fue destacada la labor de la periodista Elena Cubillas, galardonada por su contribución desde los medios a una imagen digna y humana de las personas con discapacidad.

La Liga Genuine, iniciativa pionera de fútbol inclusivo, recibió el reconocimiento a la promoción de la inclusión social. “La inclusión no es una opción, es un compromiso”, afirmó Clemente Villaverder, el presidente de Fundación LaLiga, quien recogió el galardón acompañado por tres jugadores de la entidad en esta liga.

La ceremonia también rindió tributo a una trayectoria de 60 años con Plena Inclusión España, representada por Enrique Galván, y a figuras clave como Soledad Jiménez y Benito Romero, quienes han dedicado su vida profesional al avance de los derechos de las personas con discapacidad y los menores del sistema de protección.

Ejemplos de superación

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a la superación de barreras, otorgado a Inma Piñel y Miguel Antonio Pérez. La primera, ejemplo de empoderamiento y vida autónoma, y el segundo, artista flamenco del grupo Zyrdanza, cuya presencia escénica ha iluminado numerosos actos de la asociación.

El presidente de Paz y Bien, Israel Montes, subrayó en su intervención que “la inclusión no puede depender de actos puntuales, sino ser un compromiso colectivo y permanente”, al tiempo que recordó el legado de los fundadores de la entidad, Pepa Romero y Rafael Pozo, presentes en el evento.

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto que reclamó accesibilidad universal, protección frente a la violencia, y una presencia activa de las personas con discapacidad en las políticas públicas. “El futuro es ahora”, fue la frase que cerró un encuentro que, más que una gala de premios, fue una declaración de principios.

Con actuaciones artísticas, intervenciones institucionales y una llamada constante al compromiso social, los VII Reconocimientos Paz y Bien dejaron claro que la inclusión es una tarea de todas y todos. La cita contó con la colaboración de firmas ligadas a la asociación como Papelería Páez, Grupo FOLPE, Jiménez Maña Corporación, Distribuciones Mayrenacor, Pupitas, Hielos Marchena, Bazar Puri e HiProsol, así como el Ayuntamiento de Sevilla, colaborador institucional.

La Asociación Paz y Bien

La Asociación Paz y Bien es una entidad sin ánimo de lucro con 46 años de historia en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. A día de hoy, gestiona 34 centros en las provincias de Sevilla y Huelva y desarrolla más de 20 programas en Sevilla, Huelva y Córdoba. Además, lleva a cabo un proyecto de Cooperación Internacional en Guatemala, con programas médicos, de educación, contra la desnutrición y el maltrato, entre otros.