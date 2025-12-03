Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabre el tramo de la A-476 tras repararse uno de los socavones en El Castillo de las Guardas

La Junta de Andalucía ha finalizado la reparación de urgencia de la A-476, reabriendo el acceso a El Castillo de las Guardas tras una semana de corte por un socavón

Socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas.

Socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas. / AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE L / Europa Press

Sevilla

La Junta de Andalucía ha culminado ya la reparación urgente de la carretera A-476, el principal acceso que conecta El Castillo de las Guardas con Nerva, tras una semana de corte motivado por uno de los socavones provocados por la borrasca Claudia, devolviendo así la normalidad al tráfico en este punto estratégico.

Avance de las obras en el punto kilométrico 1.2

El alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez, ha informado a EFE de que el Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía ha terminado esta tarde las obras en el punto kilométrico 1.2, donde ya se ha ejecutado la capa de grava-cemento prevista en esta fase de la obra.

Las restantes intervenciones que avanzan a muy buen ritmo, finalizarán en unas tres semanas, momento en el que se aplicará la capa de rodadura de asfalto fino en todo el tramo.

De esta forma, la carretera volverá a abrir al tráfico este jueves, de modo que se recupera la entrada natural al municipio, aunque sigue sin estar comunicado con la provincia de Huelva al existir un segundo socavón, que requerirá unos tres meses de obras.

Señalización del tramo afectado

El alcalde ha recordado que la zona arreglada aún no cuenta con el asfalto definitivo, por lo que permanecerá debidamente señalizada.

Domínguez ha agradecido la celeridad "y el buen trabajo" realizado por la empresa adjudicataria y por el propio Servicio de Carreteras, que permiten que esta mejora llegue justo antes del Puente de la Constitución, "facilitando la movilidad y los desplazamientos de los vecinos".

