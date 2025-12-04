Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial

El acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y los sindicatos para una subida salarial progresiva durante los próximos años será de aplicación inmediata para todos los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos que verán como sus nóminas se incrementan este mes de diciembre.

Concretamente, en la nómina que cobrarán a final de este mes su retribución se incrementará en un 2,5%. Un aumento que ya queda consolidado de aquí en adelante y que se corresponde con la subida del IPC.

Además, el personal de administración, los profesores o sanitarios de la Junta de Andalucía recibirán un ingreso extra en diciembre que se corresponde con la aplicación del 2,5% de subida desde el 1 de enero de 2025 hasta el mes de diciembre. Es decir, para un salario de 2.000 euros brutos mensuales esto supone una paga extra en bruto de 550 euros.

Estos dos conceptos, el aumento de las retribuciones y el pago extra, son independientes de la extra de Navidad que corresponda al personal funcionario y laboral con retribuciones divididas en 14 pagas.

Crecimiento a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026 se aplicará otra subida del 1,5% que se revisará a lo largo del año y que podría incrementarse en otro 0,5% en función de la evolución del IPC interanual. En 2027 la subida alcanza el 4,5% y en 2028 se situaría en un 2%. De esta forma, la subida salarial global asciende a un 11%.

Para aplicar esta subida, la Junta de Andalucía tenía reservada una partida de 300 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2025 y tiene consignados otros 300 más en las cuentas del próximo año para continuar con los acuerdos.

Segunda subida salarial del año

Los profesores y sanitarios, al igual que el resto de funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía ya experimentaron una subida salarial el pasado mes de agosto. En este caso el incremento se correspondía con el aumento pactado para el año 2024 que se no había aplicado y se abonó con efectos retroactivos desde el 1 de enero del pasado ejercicio.

El personal funcionario y el laboral de Administración General, así como los profesionales de la Administración de Justicia cobraron entonces el 0,5% de subida y los atrasos desde enero de 2024 en una sola paga por el verano. A partir de esa fecha el aumento del 0,5% quedó consolidado en las nóminas.

A esto hay que añadir que en el caso de la Administración General y los entes públicos desde el 1 de enero de 2026 se aplicará el acuerdo suscrito en desarrollo de la Ley de Función Pública que supondrá un aumento salarial a través de la incorporación de nuevos complementos. Para ello, deberán solicitarlos. El objetivo es que se puedan abonar a lo largo del primer semestre de 2026 con efectos retroactivos desde el 1 de enero.