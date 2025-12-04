Andalucía refuerza su tráfico aéreo: más de 2.600 vuelos para el puente de diciembre

Los aeropuertos andaluces afrontan el puente de diciembre con un notable incremento de actividad: entre este 5 y 8 de diciembre, las instalaciones de Aena en la comunidad tienen programados 2.616 vuelos, un volumen un 7,6% superior al del pasado año y con clara predominancia del tráfico internacional, que representa casi dos tercios de las operaciones.

Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos programados durante este puente es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 1.608, siendo 1.247 de índole internacional y 361 de carácter nacional. En este sentido, el día con mayor número de operaciones será este viernes, con 447 vuelos --335 internacionales y 112 nacionales--, mientras que el día con menor tránsito será el sábado 6 de diciembre, con 368 vuelos --300 internacionales y 68 domésticos--.

Sevilla, segundo aeropuerto con más tráfico

Por su parte, el aeropuerto de Sevilla se posiciona en segundo lugar con un total de 776 vuelos, siendo 340 de tránsito nacional y 436 internacionales. En esta terminal, el día con mayor afluencia será el domingo, 7 de diciembre, con un total de 211 vuelos programados --128 internacionales y 83 nacionales--. Por su parte, el día con menor número de vuelos será el sábado, con 165 en total --83 nacionales y 82 internacionales--.

Granada-Jaén, tercera posición

En el tercer puesto se sitúa el aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén, con un total de 121 vuelos, siendo 119 de índole nacional y solo dos internacionales. Los días con mayor número de vuelos en esta ubicación será el viernes, que cuenta con 33 vuelos, de los cuales, 32 son de tránsito nacional y solo uno a nivel internacional. Por su parte, tanto el domingo 7 como el lunes 8 estarán empatados con 31 vuelos, respectivamente. En concreto, los vuelos programados del domingo serán todos internacionales, mientras que el lunes solo uno será de tránsito nacional. Por otro lado, el día de menor afluencia será el sábado, ya que contará con 26, todos de índole nacional.

Almería suma 63 operaciones

En cuarta posición se encuentra el aeropuerto de Almería, contando con un total de 63 vuelos, de los cuales se han programado 53 a nivel nacional y diez internacionales. En este contexto, los días con mayor tránsito será el lunes, 8 de diciembre, con 19 vuelos --quince nacionales y el resto internacionales--. Por su parte, el día con menor número de vuelos será este domingo, que contará con tan solo once, todos de tránsito nacional.

Jerez cierra la lista con 48 vuelos

Para cerrar esta tabla, en quinto lugar se sitúa el aeropuerto de Jerez (Cádiz), con un total de 48 vuelos, 42 a nivel nacional y seis internacionales. En concreto, los días con mayor tránsito serán el sábado y el domingo con 14 vuelos, respectivamente. En concreto, el sábado serán doce nacionales y dos internacionales, mientras que el domingo contarán con diez de carácter nacional y solo cuatro a nivel internacional. En cambio, tanto el viernes como el mismo lunes 8 serán los días con menor número de vuelos, con un total de diez y todos nacionales, respectivamente.

Por último, Aena ha indicado que en el Aeropuerto de Córdoba se han programado cuatro vuelos comerciales. El invierno pasado no había ninguna compañía aérea de vuelos regulares operando, mientras que este invierno lo hacen Binter y Vueling, lo que supone un "hito" en este aeropuerto.