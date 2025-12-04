Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 5 de diciembre, varios avisos amarillos en las provincias de Almería y Granada ante la previsión de vientos intensos y oleaje durante la víspera del puente de la Inmaculada y la Constitución, con rachas de componente oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Avisos activos en Almería y Granada

Según ha registrado la página oficial de la Aemet en las tierras almerienses el aviso amarillo por viento permanecerá activo hasta las 09:00 horas de este viernes en Valle del Almanzora y Los Vélez y Poniente y Almería Capital, por rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Además, la alerta del mismo nivel por fenómenos costeros persistirá hasta las 12:00 horas en Poniente y Almería Capital por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura. Este mismo aviso y con la misma intensidad sacudirá a la costa granadina en el mismo tramo horario.

Viento en el interior y litoral

Asimismo, el viento soplará en la costa granadina y Guadix y Baza hasta las 09:00 horas donde azotarán vientos de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

El Puente de Diciembre será estable y cálido para la época El puente estará marcado por tiempo estable y temperaturas más cálidas de lo habitual, con ambiente casi primaveral, especialmente en el Mediterráneo y parte de Andalucía. En contraste, en el interior peninsular predominarán nieblas densas y nubes bajas, que podrían dificultar los desplazamientos. Situación en Andalucía Lluvias: Posibles precipitaciones entre el jueves por la noche y el viernes, según Eltiempo.es y Meteored. Las lluvias podrían ser localmente intensas según Meteored. Nieblas: El sábado y domingo se prevén nieblas densas, especialmente en la cuenca del Guadalquivir, con visibilidad que podría bajar de 500 metros en algunos puntos. Nubosidad: Persistencia de nubes bajas durante buena parte del puente, sobre todo en las madrugadas y primeras horas. Temperaturas: Muy suaves para diciembre: 22ºC en provincias como Málaga y Almería. Entre 20–21ºC en otras zonas del sur. Ligero descenso el domingo y el lunes, pero seguirá siendo un ambiente templado para la época.

Previsión general en Andalucía

En el conjunto de Andalucía, se espera que en la jornada previa al puente de la Inmaculada y de la Constitución los cielos se presenten muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas. Además, habrá nubes bajas, brumas matinales y probabilidad de nieblas en las sierras.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso, mientras que los vientos serán flojos y variables en la vertiente atlántica. En el resto del territorio, se esperan vientos de componente oeste entre flojos y moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales, donde se podrían registrar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día.