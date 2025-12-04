Las hermanas de García Caparrós: "El 4 de diciembre es el día de Andalucía, no de ninguna bandera"

Es 4 de diciembre de 1977 en Málaga y en las calles reina el alboroto: los andaluces reclaman "Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía". En la puerta de la casa de la familia García Caparrós, el ruido de aquello aún no resuena. Un hombre llama y les anuncia: "Su hijo -el segundo de cuatro, el único varón- ha sufrido un accidente de tráfico y está muy grave en el hospital". Es mentira. Manuel José, de 18 años y afiliado a CCOO, en realidad, ha sido atravesado por una bala de 9 milímetros en los disturbios mientras subía al balcón de la Diputación para colocar la bandera de Andalucía.

El joven falleció, su vida quedó sesgada y su nombre ligado para siempre a la memoria de Andalucía. ¿Quién disparó aquella bala? 48 años después, no se conoce el nombre del culpable. Siempre se apuntó a una siglas, M. P. G., aunque nunca se ha confirmado tal extremo: nadie ha respondido legalmente aún por lo sucedido.

Tras años de lucha, las tres hermanas de Manuel José García Caparrós consiguieron acceder hace dos semanas a la documentación desclasificada del Congreso de los Diputados sobre el asesinato de su hermano. Lo han llevado todo a escanear, explica a El Correo de Andalucía Purificación García Caparrós, una de las tres hermanas de Manuel: "Si nosotros nos ponemos a mirar, la verdad es que no entendemos muchas cosas. Tiene que ser que nos lo explique alguien, porque está muy mezclado, vienen las cosas de mi hermano y del muchacho de La Laguna; está todo enredado uno con otro". El otro asesinato al que se refiere es el del estudiante Javier Fernández Quesada, grancanario de 22 años que murió por una bala perdida en una protesta estudiantil el 12 de diciembre de 1977 en la Universidad de La Laguna.

La esperanza de la familia García Caparrós es encontrar en esos documentos al asesino de su hermano. "Todavía no te puedo decir nada porque no hemos visto nada. En lo que hemos estado mirando vienen muchas fotos, muchas cosas, pero tampoco le damos un significado a nada. Este proceso va a ser largo: son muchísimos papeles y hay que saber por dónde tirar", señala Purificación. La hermana de García Caparrós deja claro que hay que mirar si entre esos papeles "está lo que queremos o no".

"Tampoco podemos saber con ciencia cierta si aquí está el culpable de mi hermano y quién ordenó a la policía en la calle", explica Purificación, dejando claro que la familia no se conformará con saber quién llevaba el arma. "Ese tío saldría a la calle con su pistola, pero alguien le dio carta blanca para que disparara".

Las hermanas de García Caparrós, durante un homenaje en Málaga. / Álex Zea

Las heridas de los García Caparrós

Han pasado 48 años, pero la familia García Caparrós no deja que el nombre de Manuel José caiga en el olvido. Las heridas continúan abiertas: "No se han cerrado. Cuando van llegando los días, el 4 de diciembre, pues más, porque se acuerda una de mis padres, de todo... De todo".

Purificación explica que sus padres "fallecieron sin saber lo que le había pasado a su hijo" y están muy "orgullosas de lo logrado": "Por ellos y por mi hermano, claro. Por ellos lo estamos haciendo".

4 de diciembre, el día de Andalucía

El 4 de diciembre ha pasado durante años muy desapercibido. En 1983 se eligió el 28 de febrero como el Día de Andalucía. La idea era recordar la fecha del referéndum en el que los andaluces apostaron por el estatuto de autonomía y no la aprobación del mismo. El día de las manifestaciones reclamando la autonomía fue soslayado.

El 4 de diciembre apenas fue un motivo de reivindicación entre los andalucistas durante ante años que en la etapa socialista en la Junta de Andalucía pasó desapercibido. Hace tres años, Juanma Moreno decidió rescatar la fecha a petición de Alejandro Rojas-Marcos, exalcalde sevillano del Partido Andalucista, e instauró el Día de la Bandera.

Juanma Moreno y Antonio Sanz con las hermanas de García Caparrós / Francisco J. Olmo / Europa Press

Purificación García Caparrós tiene claro su pensamiento al respecto: "Mira, por un lado bien, pero lo que no me parece bien es lo de Juanma Moreno, que haya puesto el día de la bandera el 4 de diciembre. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? El 4 de diciembre es el día de Andalucía, no es el día de ninguna bandera".

La hermana de Manuel José García Caparrós es tajante: "Que se acuerde más de mi hermano. Que se acuerde más del 4 de diciembre de mi hermano y no tanto de la bandera".

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados votó en contra de entregar los documentos de lo ocurrido aquel 4 de diciembre a la familia García Caparrós, que siempre ha llevado esta lucha de la mano de Izquierda Unida y en los últimos tiempos de Sumar. El PP "denunció para que no se desclasificaran y que no nos los dieran. No me pareció bien, pero del PP no se puede esperar otra cosa", explica Purificación. El Ejecutivo liderado por Moreno Bonilla se mostró entonces estupefacto por la decisión del partido. "Nunca he estado a favor nuestra, ni a favor de saber qué pasó aquel día en Andalucía".

La muerte de Caparrós "no fue en vano"

El Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, cree que algún día al culpable del disparo a Caparrós "lo conoceremos todos" y se levantará "el secreto de los documentos que le afectan". Con estas palabras se expresó la pasada noche en el programa Acento Andaluz, de 7TV, donde apuntó igualmente que la familia "tenía derecho al consuelo y a la información" y cree que con esa entrega de documentos "se ha resuelto de una forma adecuada".

"Van pasando los años y también es más fácil que los efectos que pueda tener sobre la seguridad del Estado, sobre la convivencia, puedan ser menores y que, entre todos, seamos capaces de reparar ese dolor que sufrió esa familia", dijo Nieto. "Tenemos que intentar darle el mayor confort, la mayor compañía y la mayor garantía de que ese recuerdo o esa muerte, primero, no se va a volver a repetir, y creo que tenemos un país donde ese tipo de cosas ya no ocurren; y, en segundo lugar, que no fue en vano".

Nieto tildó la figura de Manuel José García Caparrós como la de "una persona que literalmente dio su vida por la autonomía de Andalucía y recordarlo es una obligación de todos".

El futuro de la memoria de García Caparrós

La familia de García Caparrós solicitó oficialmente este martes que fuera reconocido oficialmente como víctima del terrorismo. "Mi hermano es víctima del terrorismo de estado. Mi hermano era una víctima y sigue siendo una víctima del terrorismo", dice Purificación.

"Lo lavan de muchas maneras, pero no. Somos víctimas del terrorismo, tal cual. Que no lo disfracen de muchas cosas, sino de lo que es", insiste la hermana del joven sindicalista asesinado.

Un hombre porta una foto de García Caparrós. / Álex Zea

La familia de García Caparrós estará mañana en la esquina en la que lo mataron. "Por mucho que nos duela, allí estaremos", dice su hermana. "Algún día sabremos qué fue lo que pasó y quién fue", dice al otro lado del teléfono. Ese día, que llegará, tomarán "cartas en el asunto" y verán "qué se puede hacer". "Aunque este hombre [el cabo que responde a las siglas M. P. G.] está muerto, pero al menos que su nombre salga bien grande en los titulares".

Cuando sepan quién lo hizo, lo denunciarán, aunque haya prescrito. "Nosotros vamos a intentar todo lo posible para que quien tenga algo de culpa que pague".

Purificación García Caparrós tiene clara su petición de cara al futuro: "Que no se olvide nunca y que siempre lo tengan presente: que el Día de Andalucía sea siempre el 4 de diciembre, un día en el que salimos los andaluces a la calle a reivindicar lo que por derecho nos pertenecía. Eso no lo podemos olvidar. Nunca. Hay que luchar por esto".