La Policía denuncia a un coche oficial de la Junta cuando esperaba en Santa Justa a la hija del consejero de Turismo

La Policía Local de Sevilla denunció el pasado 10 de septiembre a un coche oficial de la Junta de Andalucía cuando estaba esperando en un aparcamiento reservado a vehículos de personas con movilidad reducida en la estación de Santa Justa a la hija del consejero de Turismo, Arturo Bernal. Esto es lo que consta en un acta a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, redactada por dos agentes que advirtieron tanto al conductor como a la familiar de Bernal de que "ese vehículo está destinado y asignado para altos cargos de la Consejería, siendo su uso exclusivo para el ejercicio de las funciones públicas". Fuentes de la Consejería aseguran a este periódico que se encontraba en un acto cercano y había quedado allí con el vehículo oficial coincidiendo con la llegada de su hija desde Madrid.

Todo empezó cuando los efectivos localizaron a este coche estacionado "en la zona reservada a personas con movilidad reducida". "Una vez que los agentes toman contacto con el conductor, este manifiesta que es un vehículo oficial y que está esperando a un consejero de la Junta, mostrando la tarjeta identificativa como vehículo oficial de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior", se recoge en el atestado.

En ese momento, los policías le informan de que existe un lugar habilitado para ello "a escasos 20 metros". A lo que el chófer responde: "El consejero ya está saliendo y me ha indicado que lo espere en la puerta del McDonald's", según detalla la denuncia. Los agentes le vuelven a reiterar que debe estacionarlo en el lugar reservado y allí esperar a la autoridad, a lo que "el conductor hace caso omiso, apeándose varias veces del vehículo, con la intención de no retirarlo".

"No, vengo a recoger a la hija del consejero"

Ante esta situación, los miembros de la Policía Local "le solicitan el permiso de conducir y se le informa que se le va a proceder a redactarle boletín de denuncia". "Acto seguido el conductor empieza a manifestar que es un trabajador, solo cumple lo que su jefe le manda", según consta en el acta, firmada el pasado 10 de septiembre por la tarde por los efectivos intervinientes.

Justo en el momento en el que se está redactando la denuncia, "se persona una chica joven de unos 25-30 años cargada de maletas con la intención de acceder al vehículo". Ahí los agentes le preguntan al conductor: "¿Quién es la persona que está metiendo el equipaje en el maletero?". "Es la hija del consejero, que esa la persona a la que vengo a recoger", responde el chófer. "¿Usted no nos ha manifestado que viene a recoger al consejero de la Junta?", replican los efectivos. "No, la persona a la que vengo a recoger es la hija de dicho consejero".

Según explican desde la Consejería de Turismo el consejero se encontraba en un acto cerca de la estación de Santa Justa y quedó en este punto con su conductor coincidiendo con la llegada a esa misma hora de su hija que se desplazaba a Sevilla en AVE desde Madrid.

"Uso exclusivo para funciones públicas"

"Ante los hechos acontecidos, los agentes le informan a dicho conductor que ese vehículo está destinado y asignado para altos cargos de la Consejería, siendo su uso exclusivo para el ejercicio de las funciones públicas", señalan en su escrito los policías. Una afirmación que basan en la "Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, que regula el uso de medios públicos para fines de servicio, así como la Ley 33/2003, de patrimonio de las administraciones públicas, la cual prohíbe el uso de bienes públicos para usos privados".

"A su vez, los agentes se dirigen a la chica y le preguntan si ejerce un cargo político de la Junta de Andalucía, manifestando la misma que no, que es su padre". Teniendo en cuenta esta información, los efectivos le advierten de que "en el caso de que el conductor procediera a su traslado, se actuaría conforme a la leyes citadas con anterioridad". "Tras haber informado a ambas personas de la normativa del uso de bienes públicos, la chica decide hacer uso de transporte público de autotaxi, y al conductor se le hace entrega del boletín de denuncia, marchándose del lugar".