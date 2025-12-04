Sandra Morales, Adrián Pino o zestaperdiendo: así se reivindica la identidad andaluza en las redes

Cuarenta y ocho años después de las históricas movilizaciones del pueblo andaluz que reclamó en la calle autonomía y en la que se dejó la vida el joven Manuel José Caparrós, el 4 de diciembre sigue siendo una fecha de reivindicación, con nuevas herramientas y nuevos lenguajes. En los últimos años, especialmente entre jóvenes creadores de contenido (como se llama ahora a los que tienen algo que decir en público), ha emergido un andalucismo fresco, humorístico y desprejuiciado que ha encontrado en las redes sociales su mejor altavoz. Cuentas con decenas de miles de seguidores -en Instagram, TikTok o X- recuperan símbolos, lenguaje, expresiones y gestos de identidad que durante décadas se vivieron entre el pudor, la caricatura y el estigma.

Para el politólogo Manuel Rodríguez, este fenómeno no surge de la nada: "Esto no ha empezado ahora. En realidad empieza hace diez años o más: antes que instagramers o tiktokers estuvieron los memes de Facebook o Twitter, como Andalusian Quotes o el propio Malacara". Aquella primera ola digital ya funcionó como contracultura humorística frente a los tópicos. Lo que vemos ahora es su evolución natural en una generación nativa de redes.

Entre quienes abrieron camino con fuerza mediática destaca Manu Sánchez, que hace ya mucho tiempo acuñó una frase con la que más de uno deberíamos responder cuando nos repreguntan de Despeñaperros para arriba: "Yo no hablo rápido, eres tú que escuchas lento". Con humor y conciencia social y gracias a una capacidad comunicativa y proyección mediática cultivada desde hace más de 20 años, ha logrado que debates sobre agravios históricos, identidad andaluza o dignidad de clase lleguen a públicos que nunca se asoman a un hemiciclo.

Para la politóloga Ana Salazar, esto es clave: "Se ha perdido esa vergüenza de ser andaluz. Hemos cambiado mucho y se ha avanzado mucho más. La gente joven se muestra sin complejos gracias, en parte, al trabajo previo que vienen haciendo generaciones anterioes. Pero ésta, de centenials y millenials, se han sacudido todos los complejos”.

El nuevo andalucismo digital es, sobre todo, un orgullo cultural que no pide permiso: símbolos, lengua, tradiciones, música, estética y humor. Y también una forma de politización cotidiana. La generación nacida a finales de los 80 y primeros dos mil comparte un "acervo común", como señala Rodríguez: "Gente que se crió merendando viendo anime en Canal 2 Andalucía”. A ese sustrato se suman referencias musicales como Califato 3/4, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o la poesía combativa de Gata Cattana, que funcionan como columna sonora de un sentimiento colectivo que mezcla modernidad y raíces.

En estas cuentas se habla de exilio económico, de precariedad estructural en el sur, de desigualdades históricas y de cómo ciertos prejuicios contra el acento, la andalufobia, persisten décadas después del lamentable "pitas pitas" de Esperanza Aguirre "en Andalucía se usa el dinero de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid para dar pitas, pitas, pitas") o el igualmente patético "Los andaluces reciben el PER para pasar toda la jornada en el bar de su pueblo" del ex dirigente de CIU Josep Antoni Durán y Lleida. Las redes han permitido responder con herramientas nuevas: humor, vídeos cortos, ironía, creatividad y una constante pedagogía más heterodoxa que formal.

La diáspora andaluza que hace piña

La diáspora andaluza, que en los 60 y 70 levantó Casas de Andalucía por toda España y media Europa, también ha encontrado su lugar en internet. Desde hace unos años, la Peña Andaluza La Gata en Madrid funciona como espacio de encuentro para andaluces expatriados que buscan comunidad, consuelo o recetas contra el desarraigo. Allí milita, por ejemplo, el propio Manuel Rodríguez. "El andalucismo que se practica aquí no sólo revisita el folclore o las recetas, sino que es un movimiento de autoorganización y reivindicación que no choca con el merchandising -explica-. Las camisetas de Chiquito o Triana no están peleadas con un discurso político”. A La Gata le ha nacido una hermana en Barcelona: la Peña Andaluza La Perra hace patria en la tierra que ayudaron a levantar y hacer rica los padres y abuelos de nuevos muchos migrantes andaluces hoy emigrados a Cataluña.

En el terreno institucional, también algunos partidos que han sabido leer este fenómeno a la perfección y que basan gran parte de su estrategia en el fenómenos de las redes. Salazar recuerda que Adelante Andalucía fue pionera en trasladar un andalucismo moderno a las redes: “Han hecho mucho vídeo y han comunicado con mucha facilidad”. Esa estética —desenfadada, digital, localista, reivindicativa— conecta directamente con la ola que hoy vemos en TikTok e Instagram.

Y aunque la lista es amplia -y siempre injusta, porque dejaría a muchos fuera- estas son algunas de las cuentas que mejor representan esta nueva forma de entender y celebrar lo andaluz:

@sandramoruizz (Instagram)

Creadora que mezcla humor y divulgación cultural andaluza. Habla sin complejos sobre acento, historia y costumbres, reivindicando la identidad del sur desde un tono cercano y directo. Su último post en Instagram está dedicado, precisamente, a Manuel José García Caparrós.

@zestaperdiendo (Instagram)

Proyecto centrado en reivindicar el habla y las expresiones andaluzas, jugando con la escritura en andaluz y recuperando vocabulario, formas de pronunciar y giros tradicionales. Su tono mezcla humor, memoria y una defensa explícita del patrimonio lingüístico popular.

@bernar_usk (Instagram)

Creador con un humor muy basado en el costumbrismo andaluz contemporáneo: situaciones familiares, expresiones cotidianas, choque cultural cuando se sale de Andalucía y autoironía sobre la identidad sureña. Reinvindicación, historia y memoria.

@amoresrv (TikTok)

Carmen Amores, filóloga y profesora de español para extranjeros nacida en Barbate, defiende la riqueza del ceceo frente a los prejuicios que todavía confunden la forma de hablar con la inteligencia. En sus vídeos habla de situaciones andaluzas típicas y se ríe de los tópicos con la complicidad que le dan su legión de seguidores.

@adrivision (Instagram)

Nacido en Chiclana en 1990, como tantos, Adrián Pino se marchó a Madrid. Pero volvió y, con la plataforma de sus redes, pelea por hacer cultura y comedia andaluza desde Andalucía. Dudó entre tatuarse a Chiquito o Juan y Medio y al final se decantó por el celestino que cura la soledad en las tardes de Canal Sur. Ha salido en Malviviendo y abandera el podcast Noche de repálagos..

@claudia_grmoneo (Instagram)

Nacida en Jerez de la Frontera, periodista, ilustradora y comunicadora, se ha hecho un hueco en las redes con ilustraciones donde reflexiona sobre la cotidianidad, el feminismo, Andalucía, la comunidad gitana y los mayores. Todo pasado por tamiz del humor, la provocación y la imperfección. El sur es la identidad compartida.

El nuevo andalucismo que circula por las redes no nace de un proyecto político ni de una estrategia institucional, es en muchos casos una corriente cultural espontánea que combina orgullo, humor, memoria, lenguaje, estética y una mirada crítica sobre la realidad y una reivindicación de la herencia viva que merece mostrarse y celebrarse sin complejos.