El SAS pagará una nómina extra en diciembre a todo el personal sanitario: se abonará la subida salarial del 2,5% de 2025
El Gobierno andaluz acuerda aplicar de forma inmediata el pacto suscrito entre el Gobierno central y los sindicatos
Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud verán como sus nóminas se incrementan un 2,5% este mes de diciembre y cómo reciben además un ingreso extra que se corresponde con la aplicación retroactiva de esta subida salarial desde el 1 de enero. De esta forma, el Gobierno autonómico aplica con carácter inmediato el acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y los sindicatos.
La subida pactada tras una larga negociación supone que un incremento del 2,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025. A partir de 2026 el aumento sería del 1,5% con otro 0,5% variable que depende de la evolución del IPC. En 2027 la subida alcanza el 4,5% y en 2028 se situaría en un 2%. De esta forma, la subida salarial global asciende a un 11%.
Para aplicar esta subida, la Junta de Andalucía tenía reservada una partida de 300 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2025 y tiene consignados otros 300 más en las cuentas del próximo año para continuar con los acuerdos. Esta reserva, no obstante, se planificó sin tener constancia aún de cuál iba a ser la cuantía definitiva que se pactara con los sindicatos. "Hemos sido previsores", subrayó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.
"Agilidad y solvencia"
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que esta medida “lanza un mensaje claro de compromiso con nuestra plantilla y con la sanidad pública andaluza”. “Cuando decimos que vamos a poner a los profesionales en el centro, lo hacemos con decisiones concretas”, ha asegurado el consejero, quien destacó la "agilidad y solvencia" de la Junta.
“Cumplimos, avanzamos y reconocemos el trabajo de quienes sostienen cada día la sanidad pública andaluza. Hoy podemos decir que es una muy buena noticia para nuestros profesionales”, ha concluido.
La medida se aplicará además coincidiendo con la mayor huelga de médicos que se ha producido en Andalucía que reivindica al Ministerio de Sanidad una mejora de las condiciones salariales y laborales y que arrancará el próximo martes 9 de diciembre.
