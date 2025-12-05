El tiempo en Andalucía
Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
El tiempo se mueve este sábado al retirarse los frentes atlánticos, llegando nieblas a casi todas las zonas. También puede llover muy débilmente en al menos una provincia
Los frentes atlánticos y las lluvias van saliendo de la península, salvo lluvias en Galicia, y en general comienza a llegar la estabilidad en el tiempo. En el caso de Andalucía hay un cambio de tiempo, se van las lluvias este sábado, salvo pequeñas excepciones, y llegan nieblas a la mayoría de las provincias y a cinco capitales, según indica Aemet en su última previsión.
Según los mapas meteorológicos de la agencia para este sábado 6 de diciembre, las nieblas cubrirán toda la comunidad autónoma de madrugada y durante la mañana. A partir de la segunda mitad del día se pueden abrir claros por el este de la región, concretamente en todo el litoral mediterráneo.
La previsión para este sábado en Andalucía es de cielos muy nubosos en la vertiente atlántica, con lluvias débiles ocasionales durante la primera mitad del día; con intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Habrá nieblas y brumas en la mayor parte de la región. Las temperaturas subirán, salvo máximas sin cambios en el tercio occidental, y las mínimas se darán al final del día. Sin incidencias en los vientos, que serán flojos.
En qué capitales habrá nieblas o lluvias este sábado
En Cádiz capital se alternarán nieblas-brumas con cielos nubosos durante todo el día; Córdoba, prácticamente en la misma situación, nieblas en la primera parte del día y después cielos nubosos y brumas; Sevilla, con nieblas durante todo el día y cielos nubosos; en Huelva capital brumas y cielos cubiertos; Almería con cielos despejados; Granada con nieblas y cielos muy bubosos; Málaga con cielos despejados; en Jaén capital es posible que llueva débilmente de 00.00 a 06.00 horas pasando después a cielos nubosos;
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
- Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre
- Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
- Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- La Junta exigirá por ley un interventor externo en las Universidades para fiscalizar sus cuentas 'y evitar rescates