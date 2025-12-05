Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales

Los frentes atlánticos y las lluvias van saliendo de la península, salvo lluvias en Galicia, y en general comienza a llegar la estabilidad en el tiempo. En el caso de Andalucía hay un cambio de tiempo, se van las lluvias este sábado, salvo pequeñas excepciones, y llegan nieblas a la mayoría de las provincias y a cinco capitales, según indica Aemet en su última previsión.

Según los mapas meteorológicos de la agencia para este sábado 6 de diciembre, las nieblas cubrirán toda la comunidad autónoma de madrugada y durante la mañana. A partir de la segunda mitad del día se pueden abrir claros por el este de la región, concretamente en todo el litoral mediterráneo.

La previsión para este sábado en Andalucía es de cielos muy nubosos en la vertiente atlántica, con lluvias débiles ocasionales durante la primera mitad del día; con intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Habrá nieblas y brumas en la mayor parte de la región. Las temperaturas subirán, salvo máximas sin cambios en el tercio occidental, y las mínimas se darán al final del día. Sin incidencias en los vientos, que serán flojos.

En qué capitales habrá nieblas o lluvias este sábado

En Cádiz capital se alternarán nieblas-brumas con cielos nubosos durante todo el día; Córdoba, prácticamente en la misma situación, nieblas en la primera parte del día y después cielos nubosos y brumas; Sevilla, con nieblas durante todo el día y cielos nubosos; en Huelva capital brumas y cielos cubiertos; Almería con cielos despejados; Granada con nieblas y cielos muy bubosos; Málaga con cielos despejados; en Jaén capital es posible que llueva débilmente de 00.00 a 06.00 horas pasando después a cielos nubosos;