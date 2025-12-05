Andalucía se acerca al pico epidémico de la gripe: hay más de 10 infectados por cada 100.000 andaluces

El virus de la gripe crece en Andalucía. Los contagios se multiplican de forma exponencial cada semana conforme se acerca el invierno. Las cifras de pacientes con el virus de esta semana doblan los que había la semana pasada. Por eso, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recomiendan a toda la población diana acudir a sus centros de salud a vacunarse ahora que no hay necesidad de pedir cita.

Dolor de cabeza, malestar corporal y mocos. Con la llegada del frío, cada vez son más los andaluces que presentan síndromes de la gripe. Por el momento, según los datos de la Junta de Andalucía, los niveles de contagios en la comunidad autónoma se sitúan 10,5 casos por 100.000 habitantes. Una cifra muy superior a la de la semana anterior, que se encontraba en 5,7 contagios.

"Aún estamos lejos de los 20 casos por 100.000 habitantes que se considera epidemia", explica el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Para evitar alcanzar estos niveles de contagios, el responsable del SAS recomienda el uso de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios para frenar la transmisión así como "otras medidas" para estar preparados ante las infecciones.

Niveles de vacunación

Pese a la recomendación de uso de mascarillas en los centros de salud, en muchos de los cuales son los propios profesionales los que las facilitan, por el momento se sitúan en la fase 0 del Plan de Alta Frecuentación. Esto significa que, por el momento, las cifras de contagio se sitúan en los niveles habituales para la época del año en la que nos encontramos, por lo que se mantendrán las medidas como hasta ahora.

En solo un día de vacunación sin cita previa han sido inoculados en los centros de salud de la comunidad autónoma un total de 51.918 personas. Esta cita sorprende después de que en los días anteriores la media de pinchazos por jornada se situaba en 20.000. De esta forma, desde el SAS subrayan que en un solo día se ha producido un incremento en las vacunaciones de un 150% en un solo día.

En lo que va de campaña de vacunaciones, han recibido la antigripal, la principal herramienta para combatir el virus, 1.686.811 andaluces, entre mayores, población de riesgo y profesionales sanitarios. Por provincias, 135.689 personas se han vacunado en Almería; 209.250 en Cádiz; 183.203 en Córdoba; 207.793 en Granada; 94.402 en Huelva; 161.085 en Jaén; 295.925 en Málaga y 399.464 en Sevilla.

En el plan de vacunación se incluye también la inoculación de Covid-19. En total, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad se han inmunizado frente al coronavirus 715.699 personas. Por provincias en 50.511 en Almería; 85.884 en Cádiz; 73.210 en Córdoba, 87.399 en Granada; 39.665 en Huelva; 59.454 en Jaén; 125.985 en Málaga y 193.591 en Sevilla. En las residencias de mayores se ha alcanzado ya un 88,6% de cobertura de la vacunación frente a la gripe y un 79,8% frente a la covid.