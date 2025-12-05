Terremoto en Málaga
La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4,8 en Málaga
Aunque no se han registrado daños personales ni materiales, el temblor se ha dejado notar en 140 localidades andaluzas
Chaima Laghrissi
La Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico, tras el terremoto registrado este viernes en Málaga. El seísmo, de magnitud 4.8, tuvo su epicentro en Fuengirola, a las 10:38 horas, y fue perceptible en varias localidades cercanas, incluyendo municipios de Málaga, Sevilla y Córdoba.
Aunque el terremoto ha sido ampliamente sentido, las autoridades han confirmado que no se han registrado daños materiales ni personales. Sin embargo, ante la posibilidad de réplicas o nuevos temblores, el Consejero de Interior de la Junta de Andalucía ha activado esta fase preventiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener un control más estrecho sobre la situación.
Avisos de muchos municipios
Desde las primeras horas tras el temblor, los servicios de emergencia han recibido avisos de los municipios afectados, pero por el momento, la situación se mantiene bajo control sin incidencias graves. Las autoridades continúan monitorizando la actividad sísmica para evaluar cualquier posible evolución del fenómeno.
La fase de preemergencia implica una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia, así como la recomendación a la población de seguir las pautas de seguridad en caso de nuevos movimientos sísmicos.
Se recomienda a los residentes de la zona mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía para minimizar los riesgos en caso de réplicas.
