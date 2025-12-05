Colegios, institutos y conservatorios de Andalucía recibirán en diciembre dinero para obras, matariales o instrumentos musicales

Los 3.481 colegios, institutos y conservatorios de Andalucía recibirán este mes de diciembre una nueva partida de recursos económicos para hacer frente a gastos o inversiones prioritarias. En esta ocasión, la Consejería de Desarrollo Educativo repartirá 35 millones de euros entre los centros que se sumarán a los 55 millones que fueron abonados el mes pasado y que se tenían que destinar de forma específica a gastos vinculados con la climatización de las instalaciones.

En este nuevo reparto los institutos serán los que reciban más dinero. Concretamente, entre 20.000 y 45.000 euros para poder ejecutar obras de carácter menor que priorizarán los propios centros. Para los colegios la cuantía será menor, dependerá del tamaño y deberá destinarse principalmente para equipamientos o material educativo (en 2024 en el último reparto se asignaron en torno a 6.000 euros por centro), mientras que para los conservatorios habrá una bolsa de recursos para comprar instrumentos.

¿Qué es el plan Mejora Tu centro?

El programa Mejora tu centro, que ya se puso en marcha en 2024 cuando se distribuyeron 44 millones de euros, responde a un modelo que refuerza la autonomía de los centros educativos y su capacidad de priorizar y gestionar necesidades. De esta forma, la Consejería de Desarrollo Educativo se limita a transferir los fondos y es cada dirección la responsable de su ejecución.

Siguiendo este mismo modelo el pasado mes de noviembre, la Junta de Andalucía abonó a cada centro educativo entre 15.000 y 60.000 euros hasta sumar 55 millones de euros que se podían destinar únicamente a inversiones o gastos de mantenimiento vinculados a la climatización como la compra de toldos y ventiladores o la reparación de equipos de calefacción y aire acondicionado.

A esto se añade este reparto extraordinario del mes de diciembre con otros 35 millones de euros que se distribuirán entre los centros antes de la finalización del año.

En total, por tanto, en 2025 la Junta de Andalucía destinará 90 millones de euros a los centros educativos a través de este plan Mejora tu centro como destacó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración de la nueva sede del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén.

La Junta de Andalucía defiende que desde 2019 ha ejecutado más de 2.600 actuaciones de mejora de las infraestructuras educativas con una inversión acumulada de 600 millones de euros.