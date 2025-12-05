Guía para pacientes: cómo afecta la huelga médica en Andalucía y qué servicios seguirán activados

Cuando termine el puente de la Constitución los médicos comenzarán una huelga de cuatro días. Del 9 al 12 de diciembre se llevará a cabo el parón más largo que los facultativos han protagonizado en los últimos 30 años. El motivo vuelve a ser la denuncia por las condiciones laborales que se proponen en el Estatuto Marco que está preparando el Ministerio de Sanidad. "Una situación de absoluta precariedad", según los sindicatos.

Como consecuencia, las comunidades autónomas han preparado una cartera de servicios mínimos que, en el caso de Andalucía, no ha sido pactada entre la Junta y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), como ha ocurrido en las huelgas anteriores. En esta ocasión, el colectivo que representa a los médicos se ha negado a firmar el informe por considerarlos "abusivos" al "no estar equiparado con un día festivo".

Ante esta situación, la comunidad andaluza afrontará durante 96 horas una huelga en todos los hospitales y centros de salud del Servicio Andaluz de Salud. Este parón tendrá un efecto directo en el funcionamiento de los centros y, por lo tanto, en las citas y servicios de urgencias, donde ya se prevé cierta saturación. Los facultativos ya han sido informados de los servicios mínimos y aunque se desconoce qué impacto tendrá el parón en las plantillas, fuentes del SMA prevén un "gran seguimiento" por parte de los profesionales.

Qué servicios siguen funcionando

De acuerdo con el informe publicado en BOJA, estos servicios mínimos establecen garantías precisas "para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". En este sentido, en los hospitales y centros de atención primaria se mantendrá la actividad asistencial "como si fuera un día festivo". En las urgencias, los cuidados críticos y en los partos, como mínimo, se ofrecerá la actividad propia de un domingo o festivo.

Los servicios mínimos garantizan la programación funcional habitual en los quirófanos

Según el documento del Gobierno andaluz, se dará "el 100% de los servicios que habitualmente se presten un domingo o festivo". Por lo tanto, el objetivo es garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen un día festivo. Como resultado, todas aquellas pruebas programadas que no sean de carácter urgente quedan suspendidas. De hecho, desde hace días, los centros de salud no permiten agendar citas entre el 9 y el 12 de diciembre.

Ante esta situación, los médicos llaman a la calma y piden que, en caso de no poder acudir al médico de familia, solo se recurra a las urgencias de los hospitales en caso de ser verdaderamente necesario para evitar saturaciones en las salas de espera y ralentizar los servicios durante cuatro días.

Diálisis, quimio y radioterapia

Todos aquellos pacientes que estén afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, se les garantizará el tratamiento sin romper la continuidad asistencial. Además, debe atenderse a personas con problemas respiratorios, cardíacos, de insuficiencia renal, diabéticos con riesgo de descompensación, pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, y pacientes especialmente vulnerables. Por la misma razón, se garantizarán actividades como son la oxigenoterapia, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y, en general, otras actividades asistenciales y de soporte que garanticen dicha continuidad asistencial en este tipo de pacientes

Se atenderá a personas con problemas respiratorios, cardíacos, de insuficiencia renal, diabéticos con riesgo de descompensación, pacientes pluripatológicos y crónicos complejos y pacientes especialmente vulnerables

En cuanto a la asistencia en quirófanos, según el informe "debe respetarse la programación funcional habitual".

Asistencia en centros de salud

La asistencia en los centros de salud se distribuye de la siguiente manera: aquellas que tengan un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el horario de asistencia de ambos coincida, no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos.

Según detalla el informe, en los centros de salud donde no se ubique un SUAP y en aquellos en los que sí se ubique un SUAP pero no coincidan ambos (centro de salud y SUAP) en su horario de apertura, se designará, como servicios mínimos, un médico/a para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro.