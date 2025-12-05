El puente de diciembre elevará la ocupación de turismo rural hasta el 63%

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) destaca un fuerte impulso en la demanda de casas rurales y viviendas turísticas durante el puente de la Constitución (del 6 al 8 de diciembre), un comportamiento que, según la entidad, consolida este tipo de alojamiento como uno de los grandes motores del turismo andaluz, tras alcanzar una ocupación media del 63%, por encima del promedio nacional del turismo rural.

Repunte cualitativo en la demanda

Por ello, Avvapro ha subrayado que este repunte no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Según los datos analizados por la patronal y facilitados a Europa Press, la estancia media ronda los tres días y se mantiene estable, con un perfil mayoritariamente nacional, si bien Málaga destaca con un 25% de viajeros internacionales, lo que "refuerza la capacidad de las viviendas turísticas para captar demanda extranjera".

Por otra parte, el incremento del precio medio por noche respecto a 2024 (+2%), junto con una mayor antelación en las reservas, refleja un viajero "más planificador, dispuesto a invertir en alojamientos de calidad" y que "demuestra su confianza en el servicio profesional que ofrece el alojamiento flexible".

Ocupación turística en Andalucía

En cuanto a los datos generales de ocupación en alojamientos turísticos de Andalucía, la entidad ha señalado que, en términos generales, la ocupación media de los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía --apartamentos turísticos, viviendas con fines turísticos y casas rurales-- se ha situado en torno al 47%, según los datos recopilados por el sector.

En las capitales de provincia la actividad ha sido especialmente dinámica, con niveles de ocupación cercanos al 90% de media. El sábado, día central del puente, ciudades como Granada, Cádiz, Sevilla y Málaga llegarán a rozar el 98% de ocupación, consolidándose entre los destinos urbanos más demandados de la comunidad.

Si se analiza el conjunto de estos tres tipos de alojamientos, el ADR (precio medio diario) registra un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que confirma una evolución positiva de los ingresos por reserva.

Impacto en el territorio

De este modo, según ha indicado la entidad, los alojamientos rurales permiten al viajero disfrutar de una experiencia más auténtica y conectada con el territorio, con una gran flexibilidad en fechas, capacidad y servicios. Además, canalizan gasto hacia comercios, restaurantes y empresas locales, diversifican la economía rural, generan empleo y contribuyen a fijar población en municipios pequeños y especialmente vulnerables a la despoblación.

Asimismo, Avvapro ha valorado estos resultados como "una muestra de la fortaleza, la profesionalidad y la calidad de este sector" y reafirma su propósito de "seguir impulsando un modelo turístico de calidad que continúe aportando valor añadido al destino durante todo el año".

Por último, la patronal ha subrayado que "este modelo alojativo se consolida como un aliado clave para un turismo sostenible y diversificado, comprometido con las personas y con la convivencia vecinal".