El terremoto Fuengirola llega a sentirse en la provincia de Sevilla

Desde la provincia de Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra, Osuna y Constantina; y desde la provincia de Córdoba, desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa

El terremoto de este viernes ha tenido epicentro en Fuengirola.

Claudio Guarino

Sevilla

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado este viernes un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en Fuengirola, un movimiento sísmico que se ha dejado sentir en varias zonas de Sevilla, concretamente en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Osuna y Constantina.

Datos oficiales del seísmo

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 10.38 horas y se ha localizado a 79 kilómetros de profundidad de esta ciudad de la Costa del Sol Occidental, según el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.

El sistema Emergencias 112 ha registrado varias llamadas desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba que alertaban del temblor. En concreto, la primera llamada se ha producido a las 10.42 horas. Así, en Málaga se han recibido llamadas desde la capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Avisos desde tres provincias andaluzas

Desde la provincia de Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra, Osuna y Constantina; y desde la provincia de Córdoba, desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa.

