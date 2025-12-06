Canal Sur dará las Campanadas 2026 desde Sierra Nevada
‘Andalucía Directo’ y ‘Andalucía Ahora’ confirman: las Campanadas 2026 se emitirán desde Pradollano
Canal Sur celebrará la llegada de 2026 desde el espectacular entorno de Sierra Nevada (Granada), tal y como han anunciado Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio durante sus programas ‘Andalucía Directo’, dirigido por Modesto Barragán, y ‘Andalucía Ahora’, presentado por Javier Benítez, en la tarde de este viernes.
Serán "las uvas más blancas", "con los mejores deseos", desde una estación de esquí "querida por todos", en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa, según ha destacado la cadena televisiva en un comunicado.
Campanadas desde Pradollano
'Andalucía Directo' (CSTV) y 'Andalucía Ahora' (CSR) han estado en directo este viernes, a las 18,00 horas, en el entorno de Pradollano, desde donde se ha mostrado a Andalucía parte del alumbrado navideño de Sierra Nevada y se ha anunciado la noticia, que las Campanadas del 2026 se darán desde Sierra Nevada.
