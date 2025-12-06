Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canal Sur dará las Campanadas 2026 desde Sierra Nevada

‘Andalucía Directo’ y ‘Andalucía Ahora’ confirman: las Campanadas 2026 se emitirán desde Pradollano

Estación de esquí de Sierra Nevada.

Estación de esquí de Sierra Nevada. / Cetursa Sierra Nevada

El Correo

El Correo

Granada

Canal Sur celebrará la llegada de 2026 desde el espectacular entorno de Sierra Nevada (Granada), tal y como han anunciado Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio durante sus programas ‘Andalucía Directo’, dirigido por Modesto Barragán, y ‘Andalucía Ahora’, presentado por Javier Benítez, en la tarde de este viernes.

Serán "las uvas más blancas", "con los mejores deseos", desde una estación de esquí "querida por todos", en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa, según ha destacado la cadena televisiva en un comunicado.

Campanadas desde Pradollano

'Andalucía Directo' (CSTV) y 'Andalucía Ahora' (CSR) han estado en directo este viernes, a las 18,00 horas, en el entorno de Pradollano, desde donde se ha mostrado a Andalucía parte del alumbrado navideño de Sierra Nevada y se ha anunciado la noticia, que las Campanadas del 2026 se darán desde Sierra Nevada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
  2. Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
  3. Aviso amarillo en Andalucía: Aemet alerta a estas provincias antes del puente de diciembre
  4. Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
  5. Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
  6. Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
  7. Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
  8. La Policía denuncia a un coche oficial de la Junta cuando esperaba en Santa Justa a la hija del consejero de Turismo

Canal Sur dará las Campanadas 2026 desde Sierra Nevada

Canal Sur dará las Campanadas 2026 desde Sierra Nevada

Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet

Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet

Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones

Más de 3.000 enfermeras firman nuevos contratos en Andalucía: la plantilla se refuerza frente a las 'fugas' y jubilaciones

Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia

Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia

El pueblo de Cádiz convertido en el destino navideño por excelencia: con el Belén viviente más espectacular

El pueblo de Cádiz convertido en el destino navideño por excelencia: con el Belén viviente más espectacular

Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales

Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales

Colegios, institutos y conservatorios de Andalucía recibirán en diciembre dinero para obras, materiales o instrumentos musicales

Colegios, institutos y conservatorios de Andalucía recibirán en diciembre dinero para obras, materiales o instrumentos musicales

Guía para pacientes: cómo afecta la huelga médica en Andalucía y qué servicios seguirán activados

Guía para pacientes: cómo afecta la huelga médica en Andalucía y qué servicios seguirán activados
Tracking Pixel Contents