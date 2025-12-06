Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia

A pesar de que aún quedan semanas para el 25 de diciembre, la Navidad ya ha llegado a la mayoría de rincones de toda Andalucía a través de sus decorados y alumbrados. Es lo que le ha ocurrido a un pueblo de la sierra de Cádiz, que se ha transformado en una auténtica postal navideña con sus luces, actividades y sus impresionantes vistas.

Este enclave que se ha convertido en parada imprescindible durante estas fiestas es Grazalema, un municipio localizado en la sierra con la que comparte nombre situado entre enormes montañas, bosques de pinsapos, miradores y senderos.

Las mejores vistas desde Grazalema

Un municipio que, debido a la altura a la que se encuentra, a más de 800 metros sobre el nivel del mar, permite contemplar una de las estampas más impresionantes de la provincia y su sierra.

Grazalema se convierte en una postal navideña durante estas fiestas / Ayuntamiento de Grazalema

Así, con estas vistas y sus calles empedradas y casas blancas con macetas colgadas en sus ventanas, Grazalema coge un brillo especial durante la Navidad cuando a esta belleza tradicional, se suma un decorado mágico que hace transportar a sus visitantes a un paraje propio del Polo Norte.

El encendido del alumbrado en Grazalema

Este viernes será el momento en el que Grazalema encenderá su alumbrado de Navidad, que tendrá especial protagonismo en su plaza de España, así como en el resto de calles del municipio, que llenarán del mejor ambiente navideño la localidad.

Además, durante el encendido, que se celebrará a las 19.45 horas, se entregarán polvorones, pacharán y anís; y se llevará a cabo una zambombá para que los allí presentes puedan disfrutar de una jornada única.

Desayunos navideños y conciertos en Grazalema por Navidad

Pero estas no son las únicas iniciativas que convertirán Grazalema en un verdadero poblado navideño, sino que, durante toda la Navidad, se llevarán a cabo todo tipo de actividades, como conciertos, desayunos navideños y pasacalles de villancicos.

A estos se suman las diversas zambombás que se celebrarán en la localidad, la visita de las carteras reales, excursiones, la supertómbola infantil o sus mini precampanadas.

Un Belén viviente en uno de los pueblos gaditanos más navideños

Además, se inaugurará el Belén viviente de Benamahoma el 13 de diciembre, mismo día en el que se celebrará la Visita de Papá Noel en Grazalema con talleres navideños y colchonetas en el Parque Huerto San José desde las 11.30 horas.

Durante esta jornada, también se llevará a cabo el espectáculo de Disney villanos 'Entre el bien y el mal' en la Casa de la Cultura a las 17.00 horas. Una completa programación que sumirá a este precioso pueblo serrano en una postal navideña repleta de ilusión y magia.