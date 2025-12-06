El pueblo de Cádiz convertido en el destino navideño por excelencia: con el Belén viviente más espectacular

Con la cercanía de la Navidad, los municipios de toda Andalucía se preparan para llenarse de actividades y decoraciones que inunden del espíritu de estas fiestas cada uno de sus rincones y plazas. Es lo que ocurre con una ciudad de Cádiz que llena sus calles de figurantes y animales reales para crear uno de los Belenes vivientes más impresionantes de Andalucía.

Este enclave que se ha convertido en el destino navideño por excelencia no solo por su Belén, sino por su alumbrado, decoración y el amplio programa de actividades que ofrece, es Arcos de la Frontera.

Arcos de la Frontera, el destino navideño más destacado de Cádiz

Un entorno que incluso ha llamado la atención de la prestigiosa revista internacional de viajes Condé Nast Traveler, que ha incluido a Arcos de la Frontera entre los lugares de España que se convierten en un auténtico "Cuento de Navidad".

"En Arcos de la Frontera llevan a cabo un Belén viviente que es la envidia del resto del país", ha señalado al respecto la publicación sobre este evento que congrega a casi 20.000 personas en sus escenas recreadas por las calles del casco histórico.

Las razones por las que visitar Arcos de la Frontera en Navidad

Además, ha mostrado las razones por las que esta iniciativa es una de las más destacadas de todo el país: "Lleva celebrándose (y mejorando) desde 1983 y el pueblo, blanco, antiguo, tradicional, situado en la cima de un tajo, sirve de estampa perfecta para la acción".

Mapa del Belén viviente de Arcos de la Frontera / Ayuntamiento de Arcos de la Frontera

"Por allí pasean ovejas, burros y mulas; se encienden hogueras, los más de 500 figurantes utilizan herramientas y vestimentas típicas de la época, se representan los momentos claves de la Natividad, se cocinan manjares de entonces", ha añadido la revista.

Fechas y horarios del Belén viviente de Arcos de la Frontera

Este año, el Belén viviente de Arcos de la Frontera, que ha sido declarado de Interés Turístico de Andalucía, se llevará a cabo el 13 de diciembre de 18.00 a 22.30 horas en las calles del casco antiguo de la localidad.

Durante el recorrido, los visitantes podrán contemplar distintas escenas, como la anunciación de pastores, una boda hebrea, la búsqueda de posada o el nacimiento.

A esto se sumarán distintas estampas propias de la época, como el zoco, la cestería, los asentamientos de pastores, el Palacio de Oriente, la Puerta de Belén, los mercados de ganado o la carpintería.

Actividades navideñas: luces, mercadillos y espectáculos

Pero este no será el único atractivo de la ciudad durante estas fiestas, sino que a su decoración navideña y la ambientación de la ciudad se sumarán distintas actividades como el encendido del alumbrado navideño, que se celebrará el 12 de diciembre.

Asimismo, los vecinos podrán disfrutar de la cabalgata de Papá Noel del 20 de diciembre y las precampanadas en la plaza de La Caridad el 27 de diciembre.

De igual modo, su agenda navideña se completa con sus reconocidas zambombás, su Belén artesanal, sus espectáculos de danza, teatro y coros y sus mercadillos navideños. Todo ello convierte a Arcos de la Frontera en un destino imprescindible para esta Navidad.