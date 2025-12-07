Del "Franco creó la Seguridad Social" al "con Franco se vivía mejor": los bulos que edulcoran la dictadura a los jóvenes

Sobre la dictadura franquista se ha escrito y hablado de todo en los últimos 50 años, desde aquel 20 de noviembre de 1975 en el que falleció Francisco Franco hasta nuestros días. De un extremo a otro: de los horrores que sucedieron hace más de medio siglo al "Franco inventó la Seguridad Social" o "con Franco se vivía mejor". En la actualidad, hay dos formas de informarse sobre esta etapa de la historia de España. Acudir a fuentes de información fiables, como expertos e historiadores o escritos contrastados, o bien creerse el primer mensaje que te llega por el grupo de WhatsApp o Telegram de la familia o lo que te sale descontextualizado en Twitter, Facebook, TikTok o cualquier pódcast. Los que vivieron entonces saben en primera persona lo que ocurrió. Pero, ¿cómo se informan hoy en día los jóvenes? ¿Qué perfiles consultan? ¿Qué bulos son los que más reciben en sus teléfonos?

Las redes sociales son un arma poderosa de desinformación para aquellos que difunden estos mensajes de manera interesada, y una herramienta peligrosa porque los bulos o medias verdades se pueden propagar fácilmente de manera inconsciente con un simple retweet o copiando y pegando un enlace en un chat. Las mentiras sobre la dictadura franquista no han muerto, están más vivas que nunca. "En general, en el último año, son fundamentalmente mensajes que alaban los avances económicos o sociales del franquismo", asegura a este periódico Luis Mejía, redactor de Newtral, medio especializado en el fact-checking.

Los jóvenes consultados por El Correo de Andalucía reconocen que hoy en día les llegan muchos mensajes cortos, sobre todo en grupos externos de amigos y familiares, o a través de redes sociales, y admiten que con las redes sociales es complicado pararse a verificar algo o ponerse a investigar porque lo lees y sigues consumiendo publicaciones.

"Se creció más que nunca a nivel económico, le debemos las vacaciones pagadas, acabó con el paro, creó la Seguridad Social o con Franco se vivía mejor. Es la propaganda del régimen que más se comparte. Son hechos históricos descontextualizados. Se coge una verdad a medias y se genera una información, no son del todo bulos como tal. Se parte de esa verdad a medias pero sin el trasfondo", cuenta Mejía. "Si tú te inventas una mentira que es 100% mentira, es más fácil de desmentir y no tienes nada que a lo que agarrarte, pero si tú coges algo que tiene un poco de verdad, o que de alguna forma se puede defender y lo exageras, amplificas y manipulas, ahí es donde la desinformación arraiga mejor", coincide Rocío Benavente, coordinadora de Proyectos Editoriales y Representación Institucional de Maldita.es, portal especializado en verificación de información.

Las redes sociales son grandes armas de desinformación sobre la dictadura franquista. / José Manuel Pedrosa / EFE

Para Benavente, que Franco inventara la Seguridad Social, el descanso dominical, las pagas extra o las vacaciones pagadas es "directamente un bulo porque son mentira y ya existían antes del franquismo", o bien se parte de algún dato que sí es cierto y se amplifica. "Durante las décadas que duró el franquismo en España algunas cosas avanzaron. Si bien algunos seguros sociales ya existían antes, el grueso de esos avances sociales efectivamente ocurrieron durante la época del franquismo, pero fue básicamente la evolución de una institución que dio pie a lo que hoy conocemos como la Seguridad social, que tampoco es que entonces fuera como la conocemos ahora", explica.

"Es verdad que en el 63 se firmó la Ley de Bases de la Seguridad Social, no es que sea radicalmente una mentira, pero forma parte de una narrativa y un discurso un poco más profundo. A base de estos mensajes muy sencillos se pinta un panorama de que antes se vivía mejor y había menos problemas", continúa esta experta. "Te bombardean con una serie de afirmaciones supuestamente inapelables de lo bien que se vivía con Franco, y a cambio mira ahora, qué complicado está todo. Las emociones son muy difíciles de evitar, todos las tenemos y a todos nos afectan. Pero si sabemos que están ahí y que nos las están apretando al menos podemos estar un poco preparados", prosigue. "No se habla de que las ayudas no llegaban a todo el mundo cuando se habla de ayudas económicas. No era un sistema equitativo", apunta Mejía.

Cuentas que propagan bulos sobre el franquismo

En Newtral han identificado dos tipos de perfiles, las cuentas de cierta ideología, verificadas o que se hacen pasar por medios de comunicación para difundir mensajes; o bien aquellos que comparten todo inconscientemente. "Verificamos la típica cadena de WhatsApp, un vídeo de TikTok, un reel de Instagram. No se explayan demasiado, no añaden contexto. A mí me saltan las alarmas cuando veo pódcasts que no conozco, con clips sueltos hablando de temas densos", reflexiona Luis Mejía. "Los pseudomedios dan una imagen de fiabilidad para la gente que no tiene conocimiento del panorama mediático. Muchos pódcasts tienen repercusión en grupos de jóvenes, como los de Jordi Wild", añade.

Luego están los que difunden bulos sin querer. "Es alguien que te reenvía algo por WhatsApp y se propaga. Nosotros tenemos parte de responsabilidad de que no hay que compartir algo antes de contrastarlo", asegura este redactor de Newtral, como la alternativa a aquellas cuentas que lo hacen de forma coordinada.

"Hay gente que lo difunde a mala fe, sabiendo que es falso, para crear polarización y destruir la confianza en las instituciones democráticas. Y luego hay mucha gente que difunde porque se lo cree y piensa que es real. A nivel del fact-checking es muy difícil encontrar la fuente primigenia y tener evidencias", analiza Rocío Benavente. Esta señala el impacto de Twitter, "donde están todos los medios y políticos y todo resuena fuera", y espacios como WhatsApp o Telegram, "ingentes a nivel de desinformación" y donde "a no ser que en tu grupo de familia haya alguien que sea historiador de la época de Franco pues a lo mejor alguien suelta una cosa y eso se queda sin respuesta".

Consejos para detectar mentiras sobre Franco

"Hay varias claves, no hay un método infalible", afirma Mejía. La recomendación de Newtral es "estar alerta, fomentar el espíritu crítico. Si te llega un tiktok o un mensaje de WhatsApp sobre un tema como este, estar alerta y no compartir. Es un problema de las redes sociales, que es muy fácil darle a un botón".

También hay indicadores: "Los mensajes no aportan una fuente fiable del dato, sin enlaces a un BOE o a un historiador. Eso tiene que activarte una alerta. Cuando son temas que apelan a tus emociones puedes dudar porque apela a lo que te mueve. Si estás muy de acuerdo, también puedes empezar a dudar". Mejía recomienda fijarse en "si se basan en fuentes, si se sostiene en algo, si la conoces o no".

Rocío Benavente, desde su experiencia en Maldita.es, aconseja "ponerlo todo en cuarentena de partida si no estás seguro de que algo es verdad". "Respuestas sencillas para cosas muy complejas deberían hacernos rechinar. La vida es más complicada que eso", añade. Y en tercer lugar, "hacer una búsqueda rápida". "Verificar cada cosa punto por punto es complicado, pero dale una buscada porque muchas veces te vas a encontrar algo que te va a matizar o poner en contexto lo que has encontrado, siendo lo ideal elegir bien la fuente con la que lo vas a contrastar", abunda. Además de esto, "aguantar el impulso y no compartir sin pensar". "Si eres consciente de eso y eres capaz de contrarrestarlo un poco, pues mira eso que ganas tú y que ganamos todos", resume esta experta.