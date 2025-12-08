¿Qué hacer en Navidad en Andalucía? Más de 100 zambombas, villancicos y grandes conciertos por provincias

Ya se vive la Navidad en las calles de Andalucía y esta festividad tan esperada se celebrará cantando, desde las tradicionales zambombas hasta villancicos o el repertorio de artistas de renombre a nivel nacional como David Bisbal, Niña Pastori o Manolo García. Una agenda variada en todas las provincias andaluzas, ya que ninguna será excepción y todas contarán con eventos a lo largo del mes de diciembre para que sea imposible aburrirse y quedarse en casa sin un plan que hacer.

Conciertos navideños en Sevilla

Según recoge Europa Press, Sevilla contará más de 150 actividades dentro de una programación navideña en la que no faltarán villancicos, zambombas, heraldos, cabalgatas y talleres navideños dirigidos a los más pequeños. Desde el área de Participación Ciudadana se ha impulsado, además, una serie de zambombas que llegarán a todos los distritos. La mayoría se celebrará en los centros cívicos, aunque en algunos barrios tendrán lugar en otros espacios. Todos estos espectáculos serán de entrada libre hasta completar aforo.

Junto a las tradicionales zambombas, la ciudad también acogerá grandes conciertos navideños. En el Palacio de Congresos y Exposiciones ya actuaron David Bisbal y Niña Pastori, y el 15 de enero estará Manolo García para presentar en directo Drapaires Poligoneros, un nuevo álbum compuesto por 15 canciones. También están el de Siloé el próximo 17 de diciembre, Eskorzo el día 19 en la Sala Pandora y Pastora Soler el 20 de diciembre en el Cartuja Center.

La cantante Pastora Soler en Sevilla con motivo del encendido de Navidad / David Arjona / EFE

Zambombas y actuaciones en Almería

En la capital almeriense la Plaza Pablo Cazard, junto a la Escuela de Arte, acogerá dos zambombas flamencas los días 13 y 20 de diciembre. La primera, que comenzará a las 13.00 horas, contará con la actuación de cinco grupos y se prolongará hasta bien entrada la noche. La segunda, también con cinco grupos, se celebrará entre las 17.00 horas y la medianoche. En ambas participarán las hermandades del Rocío y del Rosario de Mar.

Asimismo, se han programado diez jornadas de actuaciones y eventos en la Plaza de las Velas. A partir del 18 de diciembre, desde las 18.00 horas, se ofrecerán zambombadas y espectáculos de grupos como Los Vinilos, la Banda Municipal de Música, varias bandas de cornetas y tambores, 'Chamqueños pa Belén' y la Peña 'El Morato'. El día 21, en doble sesión de mañana y tarde, actuarán el Grupo Municipal de Folclore de Almería y los ganadores del Concurso Local de Villancicos.

Medio centenar de zambombas en Cádiz

En Cádiz, las zambombas protagonizan la programación navideña en cada rincón de la provincia, con un total de 47 actuaciones ofrecidas por 34 grupos que interpretarán su repertorio en 29 localidades hasta el próximo 23 de diciembre, dentro del programa Navidad Flamenca, una iniciativa promovida por la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia y la Diputación de Cádiz.

Las zambombas de la Navidad Flamenca 2025 se celebrarán en las 47 peñas designadas. La programación comenzará en El Puerto de Santa María el 29 de noviembre y continuará en San Fernando, Jerez, La Línea, Conil, Sanlúcar, Vejer, Barbate, Setenil, Cádiz, San Roque-Algeciras, Ubrique, Los Barrios, Rota, Medina, La Barca de la Florida, Chiclana, Alcalá del Valle, Guadiarcalcín, Chipiona, Trebujena, Espera, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Olvera, Bornos, Paterna, Prado del Rey, Guadiaro (San Roque) y Algodonales.

Miguel Poveda actuará en Cádiz esta Navidad, en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque y en el Gran Teatro Falla / La Bienal de Flamenco de Sevilla

Además, varios artistas ofrecerán actuaciones en la provincia durante el periodo navideño. Entre ellos, Miguel Poveda actuará el 14 de diciembre en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque y los días 16 y 17 se subirá al escenario del Gran Teatro Falla.

Conciertos en Córdoba y Granada

En Córdoba, Miguel Campello ofrecerá un concierto en la Sala Impala el próximo 13 de diciembre, mientras que Niña Pastori actuará en el Gran Teatro de Córdoba el día 29.

La artista Niña Pastori cantará en Córdoba el 29 de diciembre de 2025 / María José López

En las tierras granadinas también habrá citas muy esperadas, como el concierto de David Bisbal, que llegará el 20 de diciembre al Palacio de Deportes con su gira 'Todo es posible en Navidad'. El grupo Siempre Así actuará el día 18 en el Palacio de Congresos, el mismo escenario donde Niña Pastori ofrecerá su concierto el día 22. Además, Manolo García se presentará este jueves 11 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, y volverá a actuar el sábado 13 de diciembre en el Palacio Municipal de Deportes.

La agenda del Palacio de Congresos se adentra en la programación familiar propia de la Navidad el 3 de enero con 'El Gran Show del Rey León', un espectáculo con un elenco de 26 profesionales entre actores, especialistas, bailarines, músicos y cantantes. El día 4, La Barbarie Teatro Musical presentará su producción 'La Bella y la Bestia, el Musical', una adaptación de aproximadamente cien minutos del célebre cuento popular francés.

Agenda cultural navideña de Huelva, Jaén y Málaga

En tierras onubenses, la Orquesta Colombina Onubense ofrecerá un concierto sinfónico de las canciones de Nino Bravo el próximo 27 de diciembre en el Auditorio Casa Colón. Por su parte, en la provincia de Jaén, Niña Pastori hará otra parada en el Olivo Arena este sábado 13 de diciembre.

De igual forma, en Málaga, Niña Pastori también actuará este martes en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, un escenario por el que pasará igualmente David Bisbal el 19 de diciembre. Asimismo, el grupo Salitre ofrecerá un espectáculo en la Sala Trinchera este viernes 12 de diciembre. Camela será otro de los grupos que visitará la Costa del Sol, con un concierto el 20 de diciembre en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos.