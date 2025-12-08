Uno de cada tres andaluces no visita a sus familiares porque viven en edificios sin ascensor

MSevilla tiene más de 60.000 pisos cárcel. La vida de muchos andaluces queda reducida a sus casas debido a las dificultades para moverse de la ciudad o incluso desplazarse por su propio edificio. TK Elevadores ha publicado su informe Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España, del que se extrae que alrededor de un tercio de los andaluces no visita a familiares o amigos porque no tienen ascensor.

Son muchos los ciudadanos que se lo piensan dos veces antes de mudarse a un piso que no tiene ascensor y más aún si esto su pone cómpralo. El estudio recoge las respuestas de 3.400 personas y revela que la accesibilidad marca las decisiones en la vida de miles de andaluces. Así, sostiene que el 47,5% de los andaluces elige su vivienda o trabajo en función del acceso a sistemas de movilidad.

Esta problemática estaba vinculada a las personas más mayores. Muchos de los afectados por pisos cárceles son personas de más edad que compraron una vivienda en su día cuando no tenían problemas de movilidad. Sin embargo, según sostiene el informe, cada vez personas de menos edad detectan estas barreras. El 35,6% de personas entre 18 y 34 años percibe estos problemas en los edificios que frecuentan.

Una demanda "clara"

Ante esta situación, cada vez se vuelve más necesario trabajar por conseguir edificios y entornos adaptados para acomodarse a los ritmos de vida de la población actual. Hay zonas sin rampas, escaleras mecánicas o pasillos rodantes que dificultan la accesibilidad. Las limitaciones no se reducen exclusivamente a las viviendas, sino que se perciben en zonas comerciales o en las propias calles.

"La demanda social por una movilidad accesible es clara", señala el CEO de TK Elevator para la región sur de Europa y África, Pedro Martín. El experto aboga porque tanto instituciones, como empresas y administraciones trabajen "de forma conjunta para ofrecer soluciones eficaces, agilidad y compromiso, derribando las barreras que impiden avanzar hacia entornos verdaderamente inclusivos".

Andalucía está muy lejos de aquellas comunidades en las que se han implementado mejoras de accesibilidad. Los territorios que más han trabajado en esta línea son el País Vasco (28,7%), Madrid (28,4%), Castilla y León (25%) y Cataluña (24,2%). Muy por detrás está Andalucía, donde solo el 19,8% de los encuestados reconocen que han implementado mejoras de accesibilidad en los últimos cinco años.

Ayudas para las obras

Estas cifras chocan si se presta atención al porcentaje de población que consideran que estos trabajos deberían realizarse en todos los edificios, tanto públicos como privados. En total, el 89,1% de los andaluces ven esta como una necesidad clave. De hecho, uno de cada tres cree las obras en el acceso incrementan el valor económico de un entorno. No vale lo mismo un piso con ascensor que uno sin.

Las ayudas públicas para convertir edificios antiguos en inmuebles del siglo XXI con ascensor son clave. Sin embargo, solo el 25,6% de los encuestados en Andalucía tienen constancia de que existen estas subvenciones. Más aún, según TK Elevadores, solo el 13,3% de quienes han desarrollado este tipo de actuaciones en sus edificios se han beneficiado de estas ayudas para poner en marcha las obras.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAFINCAS), ha recordado que solo uno de cada cuatro hogares andaluces está totalmente adaptado a las necesidades de movilidad de sus habitantes. De hecho, las zonas comunes tampoco están preparadas, ya que solo el 27% de los ciudadanos considera que están adecuados.