Sucesos
Detenida la pareja de la mujer apuñalada en Ayamonte
Ha sido localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado
La Guardia Civil ha detenido este martes en Ayamonte al presunto autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años, un hombre identificado como su pareja sentimental y con antecedentes por violencia de género, que además habría intentado suicidarse tras la agresión. La víctima, según fuentes oficiales, permanece estable y fuera de peligro.
Investigación y primeros datos del ataque
Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, durante la tarde de este martes una mujer de 57 años ha sido herida supuestamente con arma blanca por su pareja sentimental en el interior de una vivienda. Una vez asistida por los servicios sanitarios ha sido trasladada al centro hospitalario, aunque en un principio no existe riesgo para su vida.
Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició un operativo para la localización del supuesto autor de la agresión, que ha sido finalmente localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado.
La persona que ha sido identificada como la actual pareja sentimental de la víctima, se encuentra detenida y bajo custodia policial en el centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.
El ahora detenido le constan antecedentes por un caso de violencia de género que tuvo lugar en el año 2021 contra la misma víctima, hechos por cual fue también detenido y se establecieron medidas de protección, pero actualmente, la víctima no disponía orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia. Hasta el momento, la Guardia Civil continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
- Los 300.000 funcionarios de la Junta de Andalucía cobrarán más en la nómina de diciembre: así se aplica la subida salarial
- Andalucía abonará una nómina extra a profesores y sanitarios en diciembre: la Junta pagará la subida salarial del 2,5%
- Rectores, profesores y estudiantes cuestionan que el B2 sea obligatorio para tener un grado: 'No se garantiza que sea alcanzable
- Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia
- Los propietarios de viviendas turísticas, contra las multas de la Junta de Andalucía: 'Son desproporcionadas