Detenida la pareja de la mujer apuñalada en Ayamonte

La Guardia Civil ha detenido este martes en Ayamonte al presunto autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años, un hombre identificado como su pareja sentimental y con antecedentes por violencia de género, que además habría intentado suicidarse tras la agresión. La víctima, según fuentes oficiales, permanece estable y fuera de peligro.

Investigación y primeros datos del ataque

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, durante la tarde de este martes una mujer de 57 años ha sido herida supuestamente con arma blanca por su pareja sentimental en el interior de una vivienda. Una vez asistida por los servicios sanitarios ha sido trasladada al centro hospitalario, aunque en un principio no existe riesgo para su vida.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició un operativo para la localización del supuesto autor de la agresión, que ha sido finalmente localizado poco después de intentar quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde un tejado.

La persona que ha sido identificada como la actual pareja sentimental de la víctima, se encuentra detenida y bajo custodia policial en el centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.

El ahora detenido le constan antecedentes por un caso de violencia de género que tuvo lugar en el año 2021 contra la misma víctima, hechos por cual fue también detenido y se establecieron medidas de protección, pero actualmente, la víctima no disponía orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia. Hasta el momento, la Guardia Civil continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.