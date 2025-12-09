Buscan al autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años en Ayamonte
Las fuerzas policiales están buscando a un hombre como posible autor del apuñalamiento ocurrido este martes en Ayamonte, según informaron el 112 y el Ayuntamiento de la localidad
Una mujer de 57 años ha resultado apuñalada este martes en Ayamonte y ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Virgen Bella de Lepe, mientras las fuerzas policiales mantienen un operativo activo para localizar a un hombre señalado como posible autor, según han informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y fuentes del Ayuntamiento de Ayamonte a Europa Press.
Según ha señalado el 112, y ha adelantado el diario Huelva Información, a las 13:25 horas de este martes, recibieron el aviso del apuñalamiento de una mujer de 57 años.
Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y servicios sanitarios, los cuales evacuaron a la mujer hasta el Hospital Virgen Bella de Lepe, sin que haya trascendido el estado de salud de la misma.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ayamonte han señalado que recibieron el aviso desde el teléfono de información a la mujer de la Junta de Andalucía, toda vez que han señalado que las fuerzas policiales están buscando a un hombre como posible autor del apuñalamiento, aunque no se ha podido corroborar su relación con la víctima.
