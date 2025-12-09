El desdoble del último tramo de la carretera entre El Puerto y Rota toma impulso: el objetivo es finalizar en 2028
La Junta aprueba las obras para ampliar los seis kilómetros que colapsan el acceso y por los que circulan cada día más de 15.000 vehículos
El desdoble de la carretera A-491 que conecta El Puerto de Santa María y Rota se completará en torno a 2028. La Junta de Andalucía ha autorizado los seis kilómetros que siguen con un sólo carril por sentido y que colapsan los accesos a la costa noroeste de Cádiz los fines de semana y durante los meses de verano. Las obras tendrán un presupuesto de 43 millones de euros e incorporan una ruta ciclopeatonal y un nuevo aparcamiento para los vehículos de mercancías que acceden a la Base de Rota. La medida es una de las prioridades del plan de mejora de las conexiones viarias diseñado por el Gobierno autonómico.
La carretera A-491 que llega desde el Puerto de Santa María a Rota se encuentra ya desdoblada y convertida en autovía prácticamente en todo su trazado salvo en seis kilómetros ubicados en el término municipal de Rota que conforman un cuello de botella para el tráfico de la costa noroeste de Cádiz. Ahora, el objetivo de la Consejería es completar la transformación de esta carretera incorporando un doble carril por sentido desde el enlace de Rota hasta la intersección con la A-2078 en Jerez.
El proyecto incluye también la ejecución de una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Además, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminado los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.
La Junta de Andalucía ha acordado con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.
Obras durante dos años y diez meses
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía licitará este desdoble de la carretera en su reunión de este miércoles de forma que se inicie la tramitación del contrato que cuenta ya con una declaración ambiental favorable y con una reserva de dinero en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026.
A partir de ahí, debe licitarse el contrato de ejecución de las obras que una vez que se adjudique tendrá una duración de 34 meses. De esta forma, el objetivo es que pueda estar concluido entre finales de 2028 y 2029 para que se pueda poner en servicio.
“Es una reivindicación histórica de los vecinos tras más de 20 años de promesas incumplidas. Es la principal conexión entre la autovía A-4 y las poblaciones de la Costa Noroeste de Cádiz y necesitaba adaptarse a un tráfico que ya supera los 15.000 vehículos diarios", explicó la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, quien realizó una visita a Rota acompañada de la del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido.
