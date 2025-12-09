Un frente barrerá este miércoles Andalucía con lluvias generalizadas: estas son las provincias más afectadas y las horas

Aemet confirma el primer frente de borrasca que golpeará esta semana a Andalucía, al margen de la borrasca Bram que afecta al Reino Unido y norte de España. La región se llenará de lluvias este miércoles en la mayor parte del territorio con más profundidad que la se preveía en principio. Como siempre con este tipo de frentes atlánticos, comienza por el oeste en Huelva, barriendo con precipitaciones toda la comunidad durante el día hacia el este, con poca probabilidad de lluvias en Almería.

Así, se esperan para este miércoles en Andalucía cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de lluvias moderadas en la mitad occidental, sin descartar que sean persistentes u ocasionalmente fuertes durante la primera del día, eso sí, por el momento sin alertas de Aemet. Las temperaturas mínimas subirán en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto; en cuanto a las máximas bajarán, localmente notable en el interior. Sin novedad en los vientos, que serán flojos.

A qué provincias afectarán las lluvias, a qué horas y con qué intensidad

Aunque por el momento la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos, las lluvias serán este miércoles generalizadas en Andalucía, excepto en la provincia almeriense. Comenzarán en Huelva a primera hora de la madrugada del miércoles e irán avanzando hacia el este, de forma que a las 09.00 horas de la mañana ya cubrirán de precipitaciones tres cuartas partes de la comunidad autónoma, sin llegar a Almería, aunque los cielos de toda Andalucía permanecerán en general cubiertos. Ya en torno a las 23.00-00.00 horas disminuirá considerablemente la probabilidad de chubascos en general.

Probabilidad de lluvias en las capitales de provincia andaluzas

Las capitales andaluzas reflejan este miércoles una disparidad en cuanto a la posibilidad de precipitaciones. Cádiz capital registra un 100% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 12.00 horas, 90% de 12.00 a 18.00 y 25% de 18.00 a 24.00 horas; Córdoba capital registra un 75% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 95% de 00.06 a 12.00 horas, 80% de 12.00 a 18.00 y 30% de 18.00 a 24.00 horas; Sevilla registra un 100% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 95% de 00.06 a 12.00 horas, 85% de 12.00 a 18.00 y 25% de 18.00 a 24.00 horas; Huelva registra un 100% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 65% de 00.06 a 12.00 horas, 45% de 12.00 a 18.00 y 20% de 18.00 a 24.00 horas; Almería no tendrá lluvias en todo el día, solo nieblas y nubes y claros; Granada refleja un 10% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 40% de 00.06 a 12.00 horas, 40'% de 12.00 a 18.00 y 20% de 18.00 a 24.00 horas; Málaga registra un 25% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 60% de 00.06 a 12.00 horas, 60% de 12.00 a 18.00 y 15% de 18.00 a 24.00 horas; finalmente Jaén registra un 25% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 06.00 horas, 55% de 00.06 a 12.00 horas, 55% de 12.00 a 18.00 y 20% de 18.00 a 24.00 horas