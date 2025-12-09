Juanma Moreno exige al Gobierno de España que negocie con los médicos: “Hay que evitar estas huelgas”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exige al Gobierno central que negocie con los médicos. Más de 30.000 facultativos andaluces están llamados a la huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para protestar contra el estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. Los efectos se notan desde primera hora en los centros sanitarios andaluces, donde los pacientes no están siendo atendidos.

Este es el mayor paro en el sector sanitario desde hace más de 30 años. Los profesionales reclaman mejoras en sus condiciones laborales, cambios en las consideraciones de las guardias y un marco de negociación propio diferenciado del resto de trabajadores de la salud. La falta de un acuerdo para alcanzar estas reivindicaciones ha derivado en una huelga que, ahora, el dirigente popular pide que se pare.

"Hoy inician una huelga los médicos que impacta de manera directa en el servicio público en la atención y en las listas de espera", ha recordado el presidente de la Junta en la firma de un acuerdo sobre la función pública que se ha celebrado este martes. El dirigente popular ha abogado por la importancia del diálogo entre las partes para solucionar el conflicto que mantiene la sanidad en servicios mínimos.

Moreno pide "evitar las huelgas"

Moreno le ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "cuanto antes se siente a negociar con nuestros médicos". El presidente andaluz ha señalado que el objetivo de la cartera debe ser "evitar estas huelgas" que dejan pacientes sin atender en la sanidad pública de la comunidad autónoma. Así, le ha exigido que "esta misma semana" reabra la mesa de negociaciones con los sindicatos para frenar la situación.

Esta no es la primera vez que los facultativos se manifiestan en contra de la propuesta del Ministerio. Ya el pasado 13 de junio se produjo un paro de 24 horas, que el caso de Sevilla cortó el tráfico en la Avenida de la Palmera, y otra el 3 de octubre. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el objetivo es acabar con la precariedad laboral a la que están sometidos los profesionales médicos y reclamar mejores condiciones.

Moreno ha defendido su gestión, con el acuerdo de los funcionarios, frente a la actitud del Gobierno de España. Una vez más, ha puesto sobre la mesa la importancia de la vía andaluza y ha subrayado la importancia de "el diálogo social". Según ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, las negociaciones y los acuerdos con los sectores "impiden que lleguemos a la huelga y a la confrontación".

La principal reclamación es clara: las jornadas laborales de los médicos son "excesivas". Según ha defendido el presidente del SMA, Rafael Ojeda, uno de los principales promotores, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se basa en gran medida en la "sobrecarga del médico". A final de semana un facultativo se puede encontrar con haber trabajado hasta 60 o 70 horas, según denuncian los convocantes.