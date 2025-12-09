La Junta de Andalucía lanza una campaña para fomentar la convivencia entre residentes y turistas

Los esfuerzos por compatibilizar el turismo y la convivencia con los residentes se han disparado durante los últimos años en España. El país va camino de desbancar a Francia, o al menos igualarlo, como el destino global con más visitantes. Y ante esa realidad, que puede conllevar una mayor presión de la actividad turística sobre los destinos más demandados, las administraciones no dejan de proponer campañas de sensibilización. A la que el pasado año puso en marcha la Diputación de Málaga en los centros escolares le sigue ahora una de la Junta que responde al título genérico de ‘El Trato Andaluz’.

Bajo esas tres palabras se engloba una iniciativa pionera que muestra al mundo cómo una comunidad autónoma puede crecer como ejemplo de «espacio de convivencia», donde residentes y visitantes pueden desarrollar su día a día sin que la ciudad o el territorio en cuestión pierdan su esencia. Así lo detallaba en la sede de Turismo Andaluz en Málaga capital el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Convivencia entre andaluces y turistas

«Esta campaña alrededor del turismo establece un contrato de convivencia entre el andaluz y el visitante», señaló. Es un proyecto que se enmarca dentro de las políticas de la Junta «para una gestión responsable, moderna y coordinada de la actividad turística en la comunidad». A juicio del propio Bernal, Andalucía «quiere ser un destino referente no solo en cifras, sino en enfrentar los retos con valentía y eficacia, constituyéndose así en un ejemplo de cómo un territorio puede gestionar y recibir al mundo sin perder su esencia».

«Para que los viajeros nos visiten y se lleven la mejor lección de Andalucía», Bernal dijo que el destino necesita a todos» los implicados en su desarrollo, desde los profesionales del sector a los ciudadanos de la comunidad y al propio visitante que nos elige y nos respeta». Por ello pidió a los andaluces que se sumen a este pacto para construir “un turismo que refleje lo mejor de nuestra tierra y proyecte un futuro de oportunidades para todos; un compromiso de cuidado y respeto por Andalucía y un legado de hospitalidad y respeto».

El acuerdo es simbólico

La Administración andaluza pretende situar a anfitriones, o huéspedes, y a turistas o visitantes en general «en un plano de respeto mutuo y responsabilidad compartida», bajo ocho puntos concretos que dan forma a este innovador proyecto, que como contrato simbólico recibe el nombre de ‘El Trato Andaluz’.

Bernal considera que ese acuerdo de carácter simbólico persigue que el turismo «firme con el alma lo que Andalucía le ofrece de corazón». Y la campaña se implementa a través de abundante material audiovisual, rodado con ciudadanos en sus entornos reales de convivencia a lo largo de estos últimos meses.

Esta iniciativa recupera el tema que ha dado a conocer a la rapera jerezana Mala Rodríguez 'Tengo un trato' «y que encaja con el espíritu actual y el arraigo andaluz de la campaña». / ELISENDA PONS

La Málaga Rodríguez

Además, en el apartado musical, esta iniciativa pública recupera el tema que dio a conocer a la rapera jerezana Mala Rodríguez, a finales del pasado siglo. Fue precisamente con ‘Tengo un Trato’, que ahora se reinterpreta, con un prisma mucho más contemporáneo, «y que encaja con el espíritu actual y el arraigo andaluz de la campaña».

La acción se va a desplegar fundamentalmente a través de numerosos medios de comunicación y se incorporarán, asimismo, soportes novedosos para poder impactar en los viajeros que visitante Andalucía, especialmente en los lugares en los que desarrollan su estancia, con el objetivo único de poder reforzar su vinculación emocional y social, como «comercios, restaurantes, alojamientos o medios de transporte».

El trabajo previo a la campaña, al igual que su desarrollo y objetivos, han requerido de un análisis de las opiniones ciudadanas. Esa labor que algunos de los andaluces consultados ya dejaba ver públicamente en sus perfiles en redes sociales ha tenido como entidad impulsora a Turismo de Andalucía. De forma anticipada a la puesta en marcha de esta iniciativa se prestaba atención al contexto social y su evolución en los últimos años, como explicó la propia Junta de Andalucía.

Fobia al turista

Y es que en estos últimos tiempos grandes destinos andaluces, como ha sido el caso de Málaga, han vivivido algunas movilizaciones por lo que para muchos es una presencia masiva de turistas en los grandes entornos urbanos, con su inevitable consecuencia sobre los precios y sobre el mercado de la vivienda.

Precisamente, entre los datos de las fuentes de investigación utilizadas, la Junta de Andalucía ha podido detectar de manera científica «el orgullo andaluz, uno de los mayores vínculos de la ciudadanía, permitiendo definir con precisión los ámbitos en los que actuar». Los responsables de ‘El Trato Andaluz’ enumeran un total de ocho puntos diferenciales que permiten darle forma a ese pacto con el visitante.

La Junta también pone el acento en que cualquier ciudadano que en vacaciones salga a otro territorio es turista allá donde se desplaza.