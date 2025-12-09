Los médicos paran cuatro días en Andalucía: todos los motivos de la huelga y cómo actuar si tienes cita

Miles de médicos andaluces están llamados a huelga. Los hospitales de la comunidad autónoma se vaciarán de facultativos los días 9, 10, 11 y 12. Este será el parón más largo en los últimos 30 años y se replicará en toda España para denunciar el estatuto marco, un proyecto del Gobierno de España para transformar la labor de los médicos. A la cita están convocados más de 30.000 profesionales públicos.

No será hasta el propio martes, primer día de la convocatoria, cuando se conozcan los efectos reales sobre la plantilla que provoque el parón. Aun así, los hospitales ya han establecido sus servicios mínimos. Con todo, se espera que tenga un importante efecto sobre servicios como las urgencias o la atención primaria. Eso sí, se garantizará la atención a todas las personas que por su morbilidad la requieran de forma inmediata.

Esta no es la primera vez que los facultativos se manifiestan en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad. Ya el pasado 13 de junio se produjo un paro de 24 horas, que el caso de Sevilla cortó el tráfico en la Avenida de la Palmera, y otra el 3 de octubre. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el objetivo es acabar con la precariedad laboral a la que están sometidos los profesionales médicos y reclamar mejores condiciones.

¿Qué reclaman los médicos con su huelga?

La principal reclamación es clara: las jornadas laborales son "excesivas". Según el presidente del SMA, Rafael Ojeda, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se basa en gran medida en la "sobrecarga del médico". A final de semana un facultativo se puede encontrar con haber trabajado hasta 60 o 70 horas, según denuncian los convocantes.

A la longitud de las jornadas laborales ayudan las guardias. Las jornadas de 24 horas son un habitual en la profesión y la sobrecarga de esta es muy superior a la esperada. Cuando los médicos terminan su jornada y comienzan su guardia se encuentran con pacientes en lista de espera o quirófanos programados. El documento no las establece como horas extra y, por lo tanto, no las remunera de forma distinta al resto.

Para los facultativos, la propuesta que pone sobre la mesa la cartera que dirige Mónica García viene a "perpetuar" este modelo. Ahora, han dicho basta. Los médicos reclaman un estatuto propio para su profesión, más allá del apartado que les dedica el texto actual. Además, exigen la necesidad de que se establezca un marco de negociación propio distinto al del resto de profesionales sanitarios.

Los médicos consideran también que su clasificación debe ser distinta al resto de profesionales sanitarios. Alegan que, a diferencia del resto de grados, el suyo supone 360 créditos, dos años más, por lo que ven fundamental establecer una categoría específica dentro del sistema. Así, exigen ser considerados como A1+, una categoría especial, lo que supondría una reforma del estatuto básico del trabajador público.

¿Cómo actuar como paciente ante la huelga de médicos?

El Gobierno andaluz ha establecido que se den "el 100% de los servicios que habitualmente se presten un domingo o festivo". De esta forma, el objetivo es garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen un día festivo. Eso sí, todas aquellas pruebas que no estén catalogadas como urgentes quedarán suspendidas para asegurar la prestación de servicios.

Los profesionales han llamado a la calma a la población a la hora de acudir a los centros sanitarios en los próximos días. En esta línea, piden a los pacientes con cita que, si no pueden ser atendidos por sus médicos de cabecera solo vayan a las urgencias en casos estrictamente necesarios para no saturar los servicios hospitalarios y evitar tener la imagen de salas de espera llenas y servicios ralentizados.