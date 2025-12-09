Los Premios Andalucía de Periodismo reconocen la trayectoria profesional de Carlos Herrera

El periodista Carlos Herrera, natural de Cuevas del Almanzora (Almería), ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional 2025, un reconocimiento unánime del jurado de la XL edición que pone en valor su extensa carrera en los principales medios españoles y su versatilidad en todas las disciplinas del Periodismo.

En la categoría de Prensa Escrita, el premio ha recaído en la entrevista de Jesús Bayort al torero Morante de la Puebla, publicada en ABC Sevilla y en la edición nacional. En ella, el diestro -retirado temporalmente en Portugal- revela que sufre un trastorno mental que llegó a llevarle a pensar en el suicidio.

En esta misma categoría, el jurado ha decidido otorgar una mención especial (sin dotación económica) a la empresa Muchodeporte Internet, S.L. y a su equipo de Andalucía Deportes, representado por Paco Cepeda, por su trayectoria de 25 años como decano de la prensa deportiva digital en España. Su proyecto de difusión de todas las modalidades deportivas andaluzas y una producción de más de 3.000 contenidos propios anuales, han contribuido a dignificar el deporte andaluz.

En la modalidad de Radio, el jurado ha premiado el pódcast Parot, el hombre sin alma, representado por Antonio Jesús Salvador y emitido en la web de Canal Sur. Este proyecto rinde homenaje a los agentes y guardias civiles que lucharon contra ETA. A lo largo de sus cinco capítulos, el pódcast reconstruye la detención de Henri Parot, interceptado en un control cuando transportaba un vehículo cargado de explosivos destinados a atentar contra la Jefatura de Policía de Sevilla, en la Plaza de la Concordia.

El equipo del Programa 7.000 de Andalucía Directo, emitido en Canal Sur Televisión y representado por Francisco Romero, ha sido el ganador en la modalidad de Televisión. El jurado ha destacado su originalidad, su impacto y su capacidad para reflejar la sociedad andaluza y difundir sus valores culturales, sociales y económicos mediante una edición especial en directo desde Granada con motivo de sus 7.000 emisiones. Con más de 27 años en antena, Andalucía Directo es el magazine informativo diario más veterano de la televisión en España.

En la modalidad de Fotoperiodismo, el ganador ha sido el fotoperiodista Alejandro Cámara, por una imagen para la agencia turca Anadolu Agency y publicada, entre otros medios, en los diarios El País y Ahora Granada, así como en medios internacionales como INews (Inglaterra) y Scientific American (EEUU). La fotografía, tomada en la jornada del apagón eléctrico nacional, es una imagen inédita de la Alhambra de Granada, en la que el Palacio nazarí puede contemplarse sin contaminación lumínica, cubierto únicamente por las estrellas.

En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a Daniel Pérez García-Santos por su reportaje fotográfico La Semana Santa de Málaga: de Andalucía al mundo, publicado en las ediciones portuguesa y española de National Geographic, la BBC, The Times (Reino Unido), The Atlantic (EEUU), La Nación (Argentina) o en la Sociedad Chilena de Geografía e Historia. La propuesta proyecta imágenes tomadas durante distintas procesiones en la provincia malagueña, entre ellas, una del actor andaluz Antonio Banderas justo antes de cubrir su rostro con el hábito.

El jurado, por último, ha concedido el premio en la modalidad de Infografía a la única candidatura presentada, la de Canal Sur Radio y Televisión S.A. por Contenido gráfico de Noticias 1 y Noticias 2, trabajo diseñado y desarrollado en sus servicios informativos para simplificar y comunicar temas de actualidad de forma más clara y accesible. A través de un lenguaje visual minimalista, las infografías tienen como objetivo informar y facilitar a la audiencia la comprensión de noticias y eventos.

La trayectoria de Carlos Herrera

Carlos Herrera, periodista, locutor de radio y presentador de televisión, dirige desde 2015 Herrera en COPE, un programa informativo matinal de radio que capta diariamente la atención de casi tres millones de españoles, a los que gusta denominar fósforos.

Su programa, que se emite desde Sevilla para toda España, es, desde hace varios años, líder de su franja horaria en Andalucía. Previamente, llevó su fórmula radiofónica a Onda Cero (de 2004 a 2015) y dirigió y presentó programas en Canal Sur Radio, la Cadena Ser, Radio Nacional de España, Radio Popular o Radio Miramar de Barcelona.

Se inició en las ondas en Radio Sevilla y Radio Mataró, y debutó en televisión en 1985, presentando, en primer lugar, el Telediario de TVE, y posteriormente programas musicales como Sábado noche (TVE) o Las coplas (Canal Sur Televisión). En Primero izquierda (1991-1992, TVE), entrevistó a personajes de reconocimiento mundial como la primera ministra británica Margaret Thatcher, las actrices Catherine Deneuve o Ursula Andress y cantantes como Diana Ross.

Licenciado en Medicina, profesión que nunca ha llegado a ejercer, ha sido colaborador habitual de medios escritos como Blanco y Negro, XL Semanal o Diez Minutos. Cada viernes firma una columna de opinión en el diario ABC bajo el epígrafe El burladero.

El 27 de marzo de 2000, durante su etapa como locutor en Radio Nacional de España, recibió una falsa caja de puros, un paquete bomba que no llegó a explotar, pese a que lo llegó a abrir dentro de un ascensor. El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA, lo llevó a tomar una decisión para proteger a su familia: emigrar a Estados Unidos, lo que le salvó la vida, ya que en el segundo intento de asesinato por parte de ETA residía en Miami.

Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea (2021) por su contribución a la profesión y a la sociedad a través del periodismo, ha recibido diversos reconocimientos como seis Premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Mariano de Cavia, el Joaquín Romero Murube, el Víctor de la Serna y el Micrófono de Oro, entre otros. Además, ha sido reconocido con la Medalla de Andalucía, la Medalla de la Diputación de Sevilla y ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla y del Carnaval de Cádiz.

Entre sus numerosos libros se incluyen Carmen Sevilla: memorias, varios sobre las experiencias reales y cargadas de emoción que relatan sus fósforos, y otros como La cocina de Carlos Herrera, Tapas o Mis recetas favoritas, que versan sobre la gastronomía.

El premio a la Trayectoria Profesional, creado en 2021, se entrega por quinto año, después de que en las pasadas ediciones se concediera a los periodistas andaluces María Teresa Campos (2021), Paco Lobatón (2022), Antonio Burgos (2023) y Curri Valenzuela (2024).

El jurado, presidido por el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos, ha estado integrado por el redactor jefe de ABC Sevilla, Eduardo Barba Ramos; la jefa de informativos de Canal Sur, María del Carmen Torres; el director general de Comunicación de la Junta, Sebastián Torres, y el jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería, Jorge Conde, que ejerció de secretario del Jurado.

Además han formado parte de este jurado Alejandro Ruesga, fotoperiodista de El País; Teresa Puig, periodista independiente y creadora de contenidos, e Inmaculada Jiménez, redactora de Cope Andalucía. Los Premios Andalucía de Periodismo están dotados con 10.000 euros en cada una de sus modalidades.

Los premios se entregarán el próximo viernes 19 de diciembre, en un acto en el Palacio de San Telmo que estará presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.