El PSOE exige a Juanma Moreno que "no bloquee" la investigación del caso de Almería en el Parlamento de Andalucía

El PSOE andaluz registrará en el Parlamento una comisión de investigación sobre el caso de Almería. Los socialistas van un paso más allá e implican en la trama al grueso del partido y han defendido que ya se trata del "caso PP-A". Así, ha planteado que la trama se estudie a nivel político, han pedido a los populares que no "bloqueen" esta propuesta y han señalado que terminarán "desfilando en los juzgados".

Pese a esta solicitud, lo más probable es que la Mesa del Parlamento bloquee la propuesta de los socialistas. Es una queja habitual por parte de la oposición el "uso partidista" que el presidente, Jesús Aguirre, hace de este órgano. Si por el contrario, se aprueba y su votación se incluye en un orden del día, una vez llegue al pleno de la Cámara, lo más seguro es que la mayoría absoluta de los populares tumbe la propuesta.

"La aparición de una serie de contratos de la propia Administración de la Junta de Andalucía con las empresas de la mafia almeriense ligada al Partido Popular justifican más que de sobra la necesidad de investigar", ha asegurado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez. Así, el PSOE reclama todos los contratos que la Junta de Andalucía haya podido tener con la trama del PP almeriense.

Contratos de la Junta con la trama almeriense

Según los datos que dio el pasado martes la portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz, la administración popular habría dado contratos por valor de 301.873,37 euros a tres empresas vinculadas a cargos del PP de Almería y sus familiares: OYC Servicios Urbanos SL, Hijos de David Martínez SL y Tagilis SRL. Según la socialista, estas contrataciones se habrían desarrollado por procedimientos de emergencia y contratos menores.

El dirigente del PSOE andaluz considera que el Parlamento "tiene la obligación" de estudiar este caso. En su opinión, esta situación ha dejado "en tela de juicio el buen destino y la buena utilización de los fondos públicos de la comunidad autónoma andaluza". En total, los socialistas apuntan a cinco adjudicaciones y cuatro contratos resueltos que se producen desde hace años.

Las dimisiones al frente del PP de Almería y la Diputación se han sucedido desde que se conoció la investigación de la UCO. Sin embargo, esto no es suficiente para los socialistas. "El PP de Almería sigue siendo el mismo partido que funciona como una organización mafiosa, el mismo partido que vincula intereses personales, intereses empresariales con responsabilidad política", ha denunciado Jiménez.

Moreno "no puede hacer nada"

El diputado andaluz ha lamentado que "va a seguir funcionando de la misma manera". Así, ha apuntado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, a quien ha acussado de asegurarse de que en la provincia "todo quedara atado y bien atado". Jiménez ha insistido en que en el PP de Almería "no se ha roto nada y es que no se puede romper porque los pactos con la mafia no se rompen nunca".

"Hay mucha gente del Partido Popular de Andalucía que te cuenta y que te dice que Moreno Bonilla no puede hacer nada contra el PP de Almería porque le debe la Presidencia de la Junta de Andalucía y su cargo al frente del Partido Popular", ha subrayado el dipitado socialista. Jiménez ha apuntado a un pacto "de la vergüenza" entre Moreno y Gabriel Amat, expresidente del PP almeriense para lograrlo.

La Guardia Civil investiga desde el cobro de comisiones por mascarillas a mordidas en contratos menores en la provincia desde 2016. Por ahora los trabajos del juez en Almería alcanza ya a una veintena de empresas de la provincia, entre las que se encuentran las mencionadas por Férriz, y las adjudicaciones de hasta cinco programas de la Diputación provincial que hasta ahora dirigía Javier Aureliano García.