Rocío, una paciente sevillana afectada por la huelga de médicos: "No me han podido ver y tengo la herida abierta"

Rocío es una joven sevillana de 34 años que se operó del tobillo el pasado 22 de octubre. Un mes y medio después de aquella compleja intervención de más de tres horas donde le pusieron tornillos, placas y hasta un injerto de cartílago de su cadera, este martes esperaba con sus muletas en la entrada de Urgencias de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío tras no haber sido atendida por un médico en la consulta que tenía programada debido a la huelga convocada a nivel nacional en contra del estatuto marco y que ha tenido una amplia incidencia en los hospitales y centros de salud sevillanos.

El parón previsto hasta el 12 de diciembre está provocando que los hospitales y centros de salud funcionen con servicios mínimos. Según el Servicio Andaluz de Salud, se dará "el 100% de los servicios que habitualmente se presten un domingo o festivo". Por lo tanto, el objetivo es garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen un día festivo. Como resultado, todas aquellas pruebas programadas que no sean de carácter urgente quedan suspendidas, como es el caso de la consulta programada de esta paciente sevillana. De hecho, desde hace días, los centros de salud no permiten agendar citas entre el 9 y el 12 de diciembre.

Rocío llegó a las 10 de la mañana y a los “cinco minutos” fue atendida. “He venido porque tengo una herida infectada en la cicatriz del tobillo operado”, explica. Según lo programado, la paciente cuenta que debería haber sido atendida este pasado lunes, pero por el puente se atrasó la consulta. “El médico me dijo que hoy me vería seguro, pero no ha venido. Me han curado la herida, pero no me ha visto un médico y tengo la herida abierta, me preocupa, la verdad”, añade. No será hasta el próximo lunes cuando “por fin” la visite un médico.

Esta joven, que ha tenido que aplazar una semana la visita por la huelga de médicos, ha sido una de las pacientes afectadas por los servicios mínimos que se prolongarán hasta este 12 de diciembre. Todavía se desconocen los datos del seguimiento de la huelga o del número de consultas retrasadas, pero fuentes del sindicato médico auguran un “alto seguimiento” por parte de los facultativos.

Rocío ha estado poco más de una hora en el hospital, donde a lo largo de la mañana de este lunes, tal como ha podido comprobar este periódico, se ha respirado un clima de relativa calma. “Cuando me ha tocado el turno las enfermeras no sabían cómo actuar por la falta de médicos”, apunta.

Sobre el estado y funcionamiento del hospital, Rocío asegura que “para como están las salas de espera normalmente, no hay ni la mitad de gente”. “Parece un domingo”, relata la joven. La entrada de las urgencias del Hospital General, a diferencia de la de Traumatología, no deja de recibir pacientes a lo largo de la mañana, aunque todavía no se puede hablar de saturación

¿Cómo afecta la huelga a Oncología?

La unidad de Oncología, tal como estaba previsto en el documento de servicios mínimos que firmó el Servicio Andaluz de Salud (SAS), está funcionando a pleno rendimiento. Así lo ratifica Juana, una señora granadina de más de 60 años que se ha trasladado hasta el hospital para acudir a su cita mensual con su tratamiento de quimioterapia. “Todo funciona normal, como siempre. Ya me han sacado sangre y después de comer me haré la quimio”, señala. En su caso, al tratarse de un mieloma múltiple, se está sometiendo a un tratamiento experimental que solo puede recibir en este hospital sevillano.

“Yo no he notado nada de la huelga, todo está funcionando bien”, reitera. Según el informe del SAS donde se acuerdan los servicios mínimos, “todos aquellos pacientes que estén afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, se les garantizará el tratamiento sin romper la continuidad asistencial”.

Además, según el documento, debe atenderse a personas con problemas respiratorios, cardíacos, de insuficiencia renal, diabéticos con riesgo de descompensación, pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, y pacientes especialmente vulnerables. Por la misma razón, se garantizarán actividades como son la oxigenoterapia, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y, en general, otras actividades asistenciales y de soporte que garanticen dicha continuidad asistencial en este tipo de pacientes

El paro más largo de la historia

Miles de médicos andaluces están llamados a huelga. Los hospitales de la comunidad autónoma se vaciarán de facultativos los días 9, 10, 11 y 12. Este será el parón más largo en los últimos 30 años y se replicará en toda España para denunciar el estatuto marco, un proyecto del Gobierno de España para transformar la labor de los médicos. A la cita están convocados más de 30.000 profesionales públicos.

