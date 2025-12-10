El alcalde de Algeciras, ante la denuncia del PSOE en la Fiscalía: "Me siento acosado, utilizado y perseguido "

Con un vídeo a cámara, sin emblemas de la ciudad ni del partido y visiblemente afectado. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su decisión de solicitar la "suspensión temporal y transitoria de militancia" del Partido Popular, así como su renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba en la formación, una decisión que adopta "con el único objetivo de evitar que su situación personal pueda afectar a la organización política". Al mismo tiempo, destacó que esta medida no implica su renuncia institucional: por lo que seguirá siendo alcalde y continuará continuará desempeñando su labor como senador por la provincia de Cádiz, si bien ha anunciado que dejará la presidencia de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.

El regidor reiteró su “absoluta inocencia” tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremopor la presunta comisión de delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias y acoso sexual. Landaluce ha reafirmado su intención de seguir adelante de su derecho a la defensa "con todos los medios legales a su alcance". Y recuerda que ya emprendió acciones legales hace meses contra la portavoz socialista Rocío Arrabal, una de las dirigentes que impulsa la denuncia que ha adelantado El Correo de Andalucía. "Hoy mismo se celebra en Algeciras el primer acto procesal derivado de esa denuncia", ha apuntado en este vídeo difundido a los medios.

El alcalde acusó al PSOE de "puro oportunismo político", argumento que también ha utilizado el portavoz del PP en el Parlamento, y sostuvo que las denuncias socialistas buscan "aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido", en referencias al caso Salazar, la denuncia de una concejala contra el secretario general del PSOE de Torremolinos o la denuncia contra el presidente socialista de la Diputación de Lugo. Añadió que las actuaciones anunciadas por la oposición no se habían concretado: "Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron", insiste. "Es humo, un intento de prolongar la nada. Los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón".

"Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron" José Ignacio Landaluce — Alcalde de Algeciras y senador

También afirmó que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y advirtió que "no permitirá que nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor". El primer edil definió su renuncia orgánica como una reflexión "sincera y dolorosa" y la calificó como "la más triste y amarga" de su vida pública. Subrayó, aun así, que su compromiso político permanece intacto: "El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable". Finalmente, reafirmó su determinación: “Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese”. Y agradeció los mensajes recibidos: "Sentirme arropado me da fuerza para seguir luchando y mejorando nuestra ciudad".