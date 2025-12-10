Caso Landaluce
El alcalde de Algeciras, ante la denuncia del PSOE en la Fiscalía: "Me siento acosado, utilizado y perseguido "
José Ignacio Landaluce graba un vídeo en el que anuncia su renuncia temporal a la militancia del PP, al que pertenece desde hace 40 años, que se defenderá en los tribunales de las denuncias por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso sexual
Con un vídeo a cámara, sin emblemas de la ciudad ni del partido y visiblemente afectado. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su decisión de solicitar la "suspensión temporal y transitoria de militancia" del Partido Popular, así como su renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba en la formación, una decisión que adopta "con el único objetivo de evitar que su situación personal pueda afectar a la organización política". Al mismo tiempo, destacó que esta medida no implica su renuncia institucional: por lo que seguirá siendo alcalde y continuará continuará desempeñando su labor como senador por la provincia de Cádiz, si bien ha anunciado que dejará la presidencia de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.
El regidor reiteró su “absoluta inocencia” tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremopor la presunta comisión de delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias y acoso sexual. Landaluce ha reafirmado su intención de seguir adelante de su derecho a la defensa "con todos los medios legales a su alcance". Y recuerda que ya emprendió acciones legales hace meses contra la portavoz socialista Rocío Arrabal, una de las dirigentes que impulsa la denuncia que ha adelantado El Correo de Andalucía. "Hoy mismo se celebra en Algeciras el primer acto procesal derivado de esa denuncia", ha apuntado en este vídeo difundido a los medios.
El alcalde acusó al PSOE de "puro oportunismo político", argumento que también ha utilizado el portavoz del PP en el Parlamento, y sostuvo que las denuncias socialistas buscan "aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido", en referencias al caso Salazar, la denuncia de una concejala contra el secretario general del PSOE de Torremolinos o la denuncia contra el presidente socialista de la Diputación de Lugo. Añadió que las actuaciones anunciadas por la oposición no se habían concretado: "Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron", insiste. "Es humo, un intento de prolongar la nada. Los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón".
"Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron"
También afirmó que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y advirtió que "no permitirá que nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor". El primer edil definió su renuncia orgánica como una reflexión "sincera y dolorosa" y la calificó como "la más triste y amarga" de su vida pública. Subrayó, aun así, que su compromiso político permanece intacto: "El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable". Finalmente, reafirmó su determinación: “Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese”. Y agradeció los mensajes recibidos: "Sentirme arropado me da fuerza para seguir luchando y mejorando nuestra ciudad".
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
- Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
- Los médicos paran cuatro días en Andalucía: todos los motivos de la huelga y cómo actuar si tienes cita
- Un frente barrerá este miércoles Andalucía con lluvias generalizadas: estas son las provincias más afectadas y las horas
- Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
- Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia
- Los propietarios de viviendas turísticas, contra las multas de la Junta de Andalucía: 'Son desproporcionadas